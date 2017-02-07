Fabrikada korkutan yangın

Akşam saatlerinde Beyköy Beldesi'deki 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan elyaf fabrikasında yangın çıktı. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İşçiler de söndürme çalışmalarına katıldı. Ancak dumandan etkilenen 5 işçi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Fabrikada hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
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