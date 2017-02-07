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FABRİKADA KORKUTAN YANGIN

Fabrikada korkutan yangın

Düzce'de elyaf fabrikasında çıkan yangında 5 işçi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

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Akşam saatlerinde Beyköy Beldesi'deki 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan elyaf fabrikasında yangın çıktı. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İşçiler de söndürme çalışmalarına katıldı. Ancak dumandan etkilenen 5 işçi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Fabrikada hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Fabrikada korkutan yangın

DHA
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