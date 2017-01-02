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FABRİKADA PATLAMA ! YARALILAR VAR

Fabrikada patlama ! Yaralılar var

İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir fabrikada, iddialara göre işçilerin çalıştığı sırada patlama meydana geldi.

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İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir fabrikada, iddialara göre işçilerin çalıştığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada, 1'i ağır toplamda 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Aliağa ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Kentte faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasındaki ocakta, işçilerin çalıştığı esnada henüz belirlenmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1'i ağır toplamda 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastanelere sevk edilirken, durumu ağır olan bir kişi helikopterle İzmir'e sevk edildi.

İHA
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