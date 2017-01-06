FACEBOOK CANLI YAYININDA İŞKENCE

Facebook canlı yayınında işkence

ABD'de engelli bir gence yapılan işkence Facebook üzerinden canlı olarak yayınlandı.

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ABD Chicago'da beyaz ve engelli bir genci kaçıran dört siyah, yaptıkları işkenceyi internetten canlı yayınladı. 30 dakikalık görüntülerde, kıyafetleri kesilen genç tuvaletten su içmeye zorlandı. İşkenceciler, üstüne sigara külü döktükleri gencin saçlarını bıçakla kesip başından kan akıttı.

ABD'nin Chicago şehrinde, bir grubun elleri ve ayakları bağlanmış beyaz bir adama aşağılayıcı sözlerle saldırdıkları görüntüleri Facebook'tan canlı yayınlaması tartışma yarattı. Chicago polisi, görüntülerle ilgili olarak ikisi kadın dört kişiyi gözaltına aldı.

Facebook'tan paylaşılan görüntülerde saldırganların ABD'nin 45. başkanı seçilen Donald Trump ve beyazlar hakkında aşağılayıcı sözler sarf ettiği görülüyor.

Salı günü yaşanan olaya ilişkin görüntülerin 'mide bulandırıcı' olduğunu belirten Chicago polisine göre, saldırıya uğrayan kişi 18 yaşında bir genç ve engelli.

Saldırıya ilişkin basın açıklaması yapan polis şefi Eddie Johnson, "Görüntüler bir insanın başka birine bunları yapmasına sebep ne olabilir diye düşündürüyor" dedi. Gruptaki şüphelilerden birinin tanıdığı olabileceği belirtilen ve adı açıklanmayan adamın, saldırıdan 48 saat önce kaçırıldığı düşünülüyor.

DONUP KALDI

Chicago polisi, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen genç adamın saldırı sonrası travma yaşadığını açıkladı.

30 dakikalık görüntülerde, adamın kıyafetlerinin kesildiği, üstüne sigara külü döküldüğü, bıçakla saçlarının bir bölümü kesilerek başından kan akıtıldığı görülüyor. Ayrıca saldırganların işkence sırasında Alkol ve sigaralarını içerken, genç adamla dalga geçtikleri fark ediliyor.

Grubun Facebook'tan paylaştığı diğer videolarda aynı adam dövülüyor ve tuvalletten su içmeye zorlanıyor. Bir videoda adam, bıçakla tehdit edilerek "Siyahları seviyorum" demeye zorlanıyor. Bir odada kıstırılan genç adam ise korku içinde donup kalıyor.

Polis, videodaki saldırganların genç olduğunu ve aptalca şeyler yapabileceklerini vurgulayarak, saldırı sırasında kullanılan dilin ve hakaretlerin samimi olup olmadığını da soruşturacaklarını belirtti.

BBC Türkçe
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