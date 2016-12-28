FACEBOOK'TA BÜYÜK SKANDAL ! HERKES PATLAMA OLDU SANDI...

Facebook'ta büyük skandal ! Herkes patlama oldu sandı...

Facebook'un güvenliği tehdit eden hallerde kullanıcılarına durumları hakkında bilgi verme imkânı sağlayan özelliği, Tayland'da büyük bir skandala yol açtı.

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Dünyanın en ünlü sosyal ağlarından Facebook, Tayland’ın başkenti Bangkok’ta patlama olmuş gibi ‘Güvenlik Denetimi’ özelliğini aktif hale getirdi.

Salı günü bir gösterici, Bangkok’daki hükümet binasına maytap attı. Facebook’a göre; bu olay, ‘Güvenlik Denetimi’ özelliğinin yerel saatle 21:00’da aktif hale gelmesine yol açtı.

Akabinde “Tayland, Bangkok’da Patlama” başlıklı bir sayfa açıldı ve insanlar “güvende olduklarını bildirmeye” başladı. Sayfada 2015 yılında Erawan Tapınağı’nda yaşanan patlamaya ilişkin BBC makalesinin linki de kondu.

Gerçek anlaşılınca, söz konusu özellik devre dışı bırakıldı. Facebook’tan yapılan açıklamada, “olayın teyit edilmesi için üçüncü taraflara güvenildiği” vurgulandı.

FACEBOOK KURAL DEĞİŞTİRİNCE…

Facebook, bu özelliği daha önce kendi manuel olarak devreye sokuyordu, ancak Kasım ayında bir değişikliğe gidip kullanıcılarının bildirimleriyle hareket etme kararı aldı.

Yeni kurallara göre; üçüncü taraf, Facebook’u olayla ilgili hareke geçiriyor. Facebook da o bölgedeki kullanıcıların olayla ilgili mesajlar paylaşıp paylaşmadıklarını tarıyor.

Türkiye’deki Facebook kullanıcıları, son dönemde yaşanan terör saldırılarının ardından bu özelliği kullanarak, sosyal ağdaki arkadaşlarına durumlarını bildiriyor.

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