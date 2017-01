Facebook'ta herkes bu yalanı paylaşıyor

Facebook, "Yarın teslim tarihi" içerikli bir sahte bir mesaja daha ev sahipliği yaptı. Facebook'ta paylaşılan "Yarın teslim tarihi" diye başlayan içeriğe göre; paylaştığınız her şey sözde herkese açık olacakmış. Tabii ki de bu koca bir yalandan ibaret.



Facebook'a üye olurken kullanıcı sözleşmesini okumayanlar bu tip sahte mesajlara çok kolay bir şekilde kanabiliyor. Facebook'un, siz izin vermediğiniz sürece, sizin adınıza paylaşım yapamayacağını, profilinizi herkese açık hale getiremeyeceğini hatta reklamlar da bile bilgilerinizi kullanamayacağınızı belirtelim.



Facebook Yarın teslim tarihi mesajının tam metni



Yarın teslim tarihi...!!!!!!!

Paylaştığımız her şey, yarın herkese açık olacakmış. Silinmiş veya izinsiz olan mesajlar bile. Sadece bir bitti ve önlem almak her zaman için tercih edilir.. Kanal 13 Facebook'ta gizlilik konusunda konuşmuşlar. (Facebook'u veya Facebook'a fotoğraf, bilgi, mesaj ve gönderiler, hem geçmiş hemde gelecekte kullanmak için facebook izni ile herhangi bir tarafa izin vermem..) Bu ifade ile Facebook 'a, bu profili ve /veya içeriği doğrultusunda bana karşı herhangi bir eylem alabilmesi kesinlikle yasaktır.. Gizlilik ihlali ve yasası, yasalar tarafından ceza (1_308_1_1_103 308_103 ve Roma tüzüğü...)

Not ;Facebook artık kamu taraf.. Tüm üyelerin bu şekilde bir not göndermesi gerekiyor.. İsterseniz bu sürümü kopyalayıp koyun.. Böyle bir ifadeyi en az bir kez yayınla, Teknik olarak fotoğraflar kullanımı ve profil devletle ilgili bilgi içinde.. Paylaş kopyala ama kendi adınız olsun.... Güvenliğiniz için..ÇOK ÖNEMLİDİR... AVUKATLAR KOPYALAYIP YAPIŞTIRMAKTA FAYDA GÖRÜYOR.

RESMİLEŞMİŞ ÇÜNKÜ!!!

T.C. Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 16.02.2016 tarih ve 69471265-010-06/1955 sayılı Milli Güvenliği tehdit eden örgüt ve yapılarla irtibatlı kamu çalışanları hakkındaki Genelge (2016/4) Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Ayrıca MİT Müsteşarlığı Sosyal Ağ Bildirgesi doğrultusunda, Facebook'un güvenlik açığından ötürü hesabım üzerinde bulunan tüm verilerimin (IP, fotoğraflarım, paylaşımlarım vs.) çarpıtma yolu ve yasa dışı bir şekilde sahte kişilerce kullanılmasından ve doğabilecek tüm zararlardan ilgili, Türk Ceza Kanunu maddeleri gereğince; Facebook sorumludur.

Bu hesabımdan başka bir hesabım olmadığını bildirir ve gereğinin buna göre yapılmasını tarafınıza arz ederim.



