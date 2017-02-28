Facebook'ta panik ! Bu mesaja kulak asmayın

Facebook'u açtığınızda hesabınızın çıkış yaptığını görürseniz, ve giriş yaptığınızda da "Hesabınız ele geçirilmiş olabilir" uyarısıyla karşılaşırsanız merak etmeyin, bu genel bir sorun.

Görünüşe bakılırsa, Facebook tarafında yaşanan teknik bir arıza (sistem çökmesi) bazı kullanıcıların siteden zorla çıkış yapmasına sebep oldu. Siteden zorla çıkarılan kullanıcılar tekrar giriş yapmaya çalıştıklarında hesaplarına erişemediler ve "hesabınız ele geçirilmiş olabilir" uyarısı ile karşılaştılar. En başta paniğe sebep olan sorunun, diğer sosyal ağ siteleri sayesinde genel bir arıza olduğu hızla anlaşıldı.

Bir hafta önce de buna benzer bir arıza gerçekleşmişti. Kullanıcılar siteden atıldıktan sonra tekrar giriş yapabilmiş, ancak haber kaynağında sorunlar olduğunu bildirmişlerdi.

Facebook yaşanan sorunun ardından şu açıklamayı yaptı:

"Sistemimizde ortaya çıkan bir hata yüzünden, normalde şüpheli bir hesap etkinliği gerçekleştiğinde devreye girmesi gereken güvenlik protokolü, gereksiz şekilde devreye girdi. Şu an sorunu çözmüş durumdayız, ayrıca hatadan etkilenen hesapları da düzeltmeye devam ediyoruz. Yaşanan sıkıntı için özür dileriz."

Eğer sorundan etkilendiyseniz, bu sadece teknik bir arıza olduğu ve gerçek bir güvenlik açığı olmadığı için Facebook'un sorunu çözmesini beklemeniz yeterli. Görünüşe bakılırsa kimsenin gerçekten hesabı tehlikeye girmedi. Şirket, şifresini değiştirmeye çalışan ancak başaramayan kullanıcıların oluşturduğu sırayı da temizlemek için çaba gösteriyor.