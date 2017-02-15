Facebook'tan bir yenilik daha

Facebook'un mobil uygulaması için yayınlanan yeni güncelleme ile Haber Kaynağı'ndaki videoların sesi açık şekilde otomatik oynatılmaya başlandı.

Facebook'a gelen yeni özellik ile otomatik oynayan videolardan artık ses de otomatik olarak çıkacak. Facebook dün yaptığı açıklama videoların sesi açık şekilde otomatik olarak oynatılacağını resmen duyurdu.



Telefonunuz sessizde değilse veya ses ayarını Facebook’un mobil ayarlar paneli üzerinden devre dışı bırakmadıysanız, haber Kaynağı'nda aşağı doğru inerken çıkan her video otomatik olarak oynatılırken sesi de duyulacak.

Facebook, oynatılan videoların sesinin Apple Music, Spotify veya diğer mobil uygulamaların sesini kesmeyeceğini söylüyor. Sesin bir anda değil de yavaş yavaş yükseleceği söyleniyor. Kullanıcı telefondaki ayarlar üzerinden bu özelliği kapatabilecek.