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FACEBOOK'TAN BİR YENİLİK DAHA

Facebook'tan bir yenilik daha

Facebook uzun süredir kullanıcılarının kendisinden beklediği "beğenmeme" özelliğini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

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Facebook'ta artık arkadaşlarınızdan gelen mesajlara da tepki gösterebileceksiniz ve gelen mesajı sevmediğinizi direkt olarak beğenmeme tuşu yardımıyla ifade edebileceksiniz.
 
Bu özellik şimdilik gönderilerin altındaki tepki bölümünde yer almıyor. Facebook bir süre daha test ettikten sonra muhtemelen bu özelliği asıl istenen yere, arkadaş listenizdekilerin ya da paylaşılan iletilerin altına da ekleyecek.
 

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