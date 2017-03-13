Facebook'un bu uygulamasına tepki yağdı

Facebook'un Snapchat'e açtığı savaş artık kullanıcılarına karşı açtığı bir savaşa dönüşmeye başladı. Aslına bakarsanız Instagram Stories ile başlayan bu hikaye oldukça pozitif bir etki yaratmıştı. Hatta Instagram üzerinde yapılan paylaşımlar Snapchat'in orijinal özelliğini kullanarak yapılan paylaşımları geride bırakmayı başarmıştı.

Facebook fazla mı ileri gitti?



Fakat ardından WhatsApp ve Facebook Messenger'a da eklenen hikayeler özelliği, birebir olarak Snapchat'ten alınması bir yana, uygulamaların kullanıcılarından büyük tepki görmeye başladı.



WhatsApp için geri adım atan firma eski Status yani durum modunu geri getireceğini açıklamış ve yeni güncellemenin betasında bunu uygulamaya geçirmişti. Facebook Messenger için henüz herhangi bir adım atılmadı. Uygulamanın müdavimleri de bir hayli şikayetçi durumda.



Basit bir mesajlaşma uygulamasının en üst bölümünde yer alan ve Facebook listenizdeki herkesin paylaşımlarını gördüğünüz bölüm o kadar kafa karıştırıcı ki, listenizde var olan fakat gerçek hayatta pek de bir ilginiz olmayan kişilerin paylaşımlarını görmekten zaten kendi arkadaşlarınızın paylaşımlarıyla ilgilenmeniz mümkün değil gibi.



Bazı kullanıcılar Facebook'un olmadığı bir uygulamaymış gibi davranmaya çalıştığını ve bunun da insanların kitleler halinde uzaklaşmasına neden olacağını savunuyor.



Aşağıda Twitter üzerinden gösterilen tepkilerin bazılarına göz atabilirsiniz. İngilizce bilmeyen okurlarımız için kısaca özetleyelim. Steve Kovach isimli kullanıcı Facebook'un müthiş bir mesajlaşma uygulamasından ne olduğu belirsiz bir saçmalığa dönüştüğünü söylüyor. Aynı şekilde WeChat'e benzemeye çalıştığı günleri bile mumla arattığını söyleyenler de var.



Tepkilerden en yerinde olanı ise Aodhan Benson'a ait. Facebook Messenger Day'in yapmaya çalıştığı şeyi zaten Snapchat'i kullanarak yaptığını söylüyor.



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