Fahri Kasırga o geceyi anlattı

Ankara Başsavcılığı'nın Fahri Kasırga iddianamesi tamamlandı. Kasırga o geceyi ilk kez anlattı.



O gece cumhurbaşkanı ile konuşurken ona doğru hamle yaptıklarını söyleyen Kasırga "Ben kimle konuştuğumu anlamasınlar diye telefonu aşağıya doğru indirdim, saklayıp hemen aşağıda bakmadan parmağımla kapatmaya çalıştım. Fakat kapatamamışım ki olaylar bittikten sonra Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmemizde açık kalan telefondan olanları kısmen dinledi" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın kaçırılmasına ilişkin 27 asker hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbesine ilişkin 9. iddianame eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanı Albay Muhsin Kutsi Barış'ın da bulunduğu 27 sanık hakkında hazırlandı. İddianameyle Muhafız Alayı'nın darbenin merkez üssü gibi hareketli olduğu anlaşıldı.

Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın ifadesi de ilk kez kamuoyuna yansıdı. Kasırga, muhafız alayı nizamiyesinde "biz ihtilal yaptık, yeter sizin yaptıklarınız" diyen darbeci binbaşıya, "Vurun o zaman beni" dediğini anlattı. Kasırga, nizamiyede darbecilerle yaşadığı tartışmayı, açık unuttuğu telefonundan Marmaris'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın da dinlediğini sonradan öğrendiğini söyledi. Zorla alıkonularak ambulansla götürüldüğü Akıncı Üssü'nde elleri, gözleri bağlı, ayaklarına plastik kelepçe takılı vaziyette tutulduğunu anlatan Kasırga, "Bu kişiler asker değil teröristtir" dedi.

Ankara'daki 9. darbe iddianamesi, Cumhuriyet Savcısı Ali Alper Saylan tarafından 26'sı tutuklu, biri firari 27 sanık hakkında hazırlandı. İddianamede, 25 sanık hakkında anayasayı ihlal, TBMM ve iktidarı yıkmaya teşebbüs suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanı olan Albay Muhsin Kutsi Barış ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel İşlem Daire Başkanı Tuğgeneral Ali Kalyoncu'nun, Kasırga'yı zorla alıkoymak suçundan cezalandırılması istendi.

Kasırga darbe gecesini anlattı

15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde rehin tutulan Kasırga'nın ifadesi de ilk kez iddianamede ortaya çıktı. Kasırga, olaylardan 22.00 sıralarında İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç'in, "çok vahim şeyler oluyor, önlem almamız gerekir" telefonuyla haberdar olduğunu, Cumhurbaşkanı'nı arayarak, durumu anlattığını söyledi. Cumhurbaşkanı'nın kendisine Külliye'ye geçerek faaliyetleri oradan yürütme talimatını verdiğini anlatan Kasırga, eşini Külliye'ye aldırmak için gönderdiği aracın kapıdan alınmaması üzerine konuta gittiğini kaydetti. Nizamiye kapısında görevli Binbaşı Haydar Aktaş'ın koruma polisini iterek kendisine döndüğünü söyleyen Kasırga, bağırarak "yat yat yere yat" dediğini anlattı. Kasırga, "Bu manzara karşısında ben çok sinirlenmiştim. Onlara hitaben, 'ulan sen kimi yere yatırıyorsun, sen kimsin, ben Genel Sekreterim, senin amirinim, bu şekilde davranamazsın' gibi sözlerle karşılık verdim. Bunun üzerine binbaşı 'biz ihtilal yaptık, artık bundan sonra bizim emirlerimiz geçerli, yeter sizin yaptıklarınız' dedi. Ben de, 'vurun o zaman beni' dedim" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve bakan dinledi

Nizamiyede ilk tartışmalardan sonra cep telefonundan durumu izah etmek için Cumhurbaşkanı'nı aradığını, "daha önce verdiğim bilgiler doğru, durum çok vahim" dediğini anlatan Kasırga, "Telefon elimde ve açıkken askerler bana doğru hamle yaptılar. Ben kimle konuştuğumu anlamasınlar diye telefonu aşağıya doğru indirdim, saklayıp hemen aşağıda bakmadan parmağımla kapatmaya çalıştım. Fakat kapatamamışım ki olaylar bittikten sonra Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmemizde açık kalan telefondan olanları kısmen dinlediğini, askerlerin beni yere yatırmak için söyledikleri sözleri duyduğunu, hatta konuşmaların bir kısmını da Bakan Berat Bey'in telefonu alarak dinlediğini söylemişti. O anda telefonu elimden askerler aldılar" dedi.

Bunlar asker değil, terörist

Kasırga, 23.15 sıralarında nizamiyeden zorla bir ambulansa bindirilerek Akıncı'ya götürüldüğünü, kurtarılana kadar elleri, gözleri bağlı, ayaklarına plastik kelepçe takılı halde kaldığını anlattı. Darbecilerin sabah kahvaltı, yemek benzeri herhangi bir şey vermediklerini belirten Kasırga, "Bir kez daha bu örgüt mensuplarının en kadim düşmanlarımızdan daha tehlikeli, ahlaksız, seviyesiz, ilkesiz ve acımasız olduklarını anladım. Bunlar insanlıktan uzak, İslamiyetle alakası olmayan ve hiçbir değer yargısı taşımayan, kişiliklerini, benliklerini örgütün belirlediği kendi üstündeki kişilere ve yurtdışında bulunan örgüt liderlerine teslim etmiş şahıslardır. Bunlara asker sıfatıyla hitap etmek mümkün değildir. Dışarıdan yönetilen terör örgütünün birer mensubu olarak hareket eden bu kişiler asker değil teröristtir" diye konuştu