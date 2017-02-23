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FAHRİ KASIRGA'YI BÖYLE KAÇIRMIŞLAR

Fahri Kasırga'yı böyle kaçırmışlar

15 Temmuz'daki hain darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga darbecilere böyle bağırmış.

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FETÖ'cü darbecilerin 15 Temmuz akşamı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'yı kaçırırken, Muhafız Alayı'nda yaşananlar tanık anlatımlarıyla ortaya konuldu. Tanıklar, Kasırga'nın darbecilere, "Ben yere yatmam. Vurun beni" diye direndiğini anlattı. Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada ilk dinlenen tanık, Koruma Polis Memuru Orhan Öztuğ oldu. Öztuğ ifadesinde, kendisine Fahri Kasırga'yı alıp Külliye'ye götürmesi emri verildikten sonra Muhafız Alayı'ndaki Genel Sekreterlik konutuna gittiğini belirterek, olay anını şöyle anlattı: "Fahri Kasırga ile birlikte dışarıya çıkmak üzereyken, 4-5 uzman çavuş silahlarını bize doğrulttu. Başlarındaki üsteğmen 'Buradan çıkış yok' diye bağırıyordu. Bu sırada Fahri Kasırga, 'Ben sizin amirinizim. Siz kimden emir alıyorsunuz?' karşılığını verdi. Başlarındaki binbaşı Haydar Aktaş, Genel Sekreter'e, 'Devlet biziz. Darbe oldu. Artık yönetim bizim elimizde' diye bağırdı. O sırada Fahri Bey'i yere yatırmaya çalıştılar. Fahri Bey de, 'Ben yere yatmam. Vurun o zaman beni' diyerek aralarına doğru yürüdü."
 
Koruma polisi Serkan Özcan da, Fahri Kasırga'nın darbecilere "Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz. Ben sizin amirinizim. Siz beni nasıl vurabilirsiniz?" diye bağırdığını söyledi. Özcan, Kasırga'nın bu tepkisi üzerine Binbaşı Haydar Aktaş'ın "Siz gittiniz. Artık devlet biziz" diyerek zor kullanmaya devam ettiğini daha sonra 2 kişinin Kasırga'nın koluna girerek, ambulansa bindirip kaçırdıklarını söyledi.

Sabah
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