Fahriye Evcen seti birbirine kattı

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in, kaprisleriyle rol aldığı 'Ölene Kadar' dizisinin set ekibine zor anlar yaşattığı iddia edildi. Fahriye Evcen'in neredeyse set ekibinin tümüyle arasının açık olduğu kulislerde konuşulan konular arasında yer alıyor...

Akşam'da yer alan habere göre Fahriye Evcen, sık sık sette kapris haberleriyle gündem oluyor. Çalıştığı dizi setlerinde makyözünden kuaförüne, kıyafet ekibinden başrol oyuncusu hatta yönetmenine kadar herkesle tartışmaya girmesiyle ünlenen Fahriye Evcen’in adı ‘Kapris Kraliçesi’ne çıkmıştı,



Evcen’in yakın dönemde yeni bir krizin altına imza attığı ve başrol oynadığı ‘Ölene Kadar’ dizisinin kuaför ve makyözünü çileden çıkardığı öğrenildi.



Güzel oyuncunun çekim için uzun uğraşlar sonunda yapılan saçını “Beğenmedim” diyerek bozduğu, kendi inisiyatifiyle şekil vermeye çalıştığı ortaya çıktı



Evcen’in kaprisleri bununla da sınırlı kalmadı. Makyajını da beğenmediğini öne sürerek lavaboya giderek silen Evcen’in bu tavırları sette gerilim dozajını artırdı.



Çekimlerin aksamasına neden olan sanatçının ekibin neredeyse tamamıyla iletişim sorunu yaşadığı iddia edildi.