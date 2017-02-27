Faizsiz kredi başvuruları açıklandı mı ?

KOSGEB sıfır faizli kredi başvuru sonuçları için binlerce vatandaş sonuç sorgulama ekranını takip ediyor. KOSGEB’in geçen yıl başlattığı 50 bin limitli faizsiz kredi desteği 15 bin kişiye verilmiş; 206 bin kişi de koşulları taşıdığı halde destekten yararlanamamıştı. Bu yıl ise kredi desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar oldukça umutlu ve başvuru sonuçlarını takip ediyorlar. Peki, KOSGEB'ten kimler yararlandı? KOSGEB sıfır faizli kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte, 2017 İşletme Kredisi Faiz Desteği sonuçları hakkında detaylar.

Edinilen bilgiye göre KOSGEB, sonuç açıklamak için Bakanlar Kurulu toplantısının bitmesini bekliyor. Bakan Özlü'nün toplantıdan çıkmasının ardından kurum yetkilileri bakan ile görüşecekler ve kamuoyunu bilgilendirmek üzere bir açıklama yapılacak.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre KOSGEB'in resmi internet adresinden yaptığı açıklamada '2017 İşletme Kredisi Faiz Desteği sonuçları henüz açıklanmamıştır' ifadeleri yer aldı.

YARIM MİLYONU GEÇER

KOSGEB’in geçen yıl başlattığı 50 bin limitli faizsiz kredi desteği 15 bin kişiye verilmiş; 206 bin kişi de koşulları taşıdığı halde destekten yararlanamamıştı.

10 Şubat-20 Şubat tarihleri arasında yapılan ikinci başvuru sürecinin altıncı gününde Bakan Özlü, 264 bin yeni başvuru geldiğini açıklamıştı. Özlü, 20 Şubat'a kadar toplam başvuru sayısının 500 bini geçebileceği tahmininde bulunmuştu. Özlü, değerlendirmenin nasıl yapılacağını ise şöyle anlatmıştı:

ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRMESİ GİBİ

"Biz bunları tıpkı üniversite sınav sonuçları gibi otomatik bir sistemle değerlendireceğiz. Önceliğimiz 1 ila 9 işçi çalıştıran, imalat sektöründeki işletmeler olacak. Bankalarla ciddi sorunlar yaşamış ve güvenlik soruşturmasını geçemeyenler hariç, şartları taşıyan herkese vermek istiyoruz. 27 Şubat gibi değerlendirmeyi yapıp, Mart ayında sisteme 10.5 milyar lira civarında taze kaynak girmiş olacak. Şartlarımızı taşıyan firma sayısı tahminlerimizin üzerinde gelirse onu da hükümet olarak ayrıca değerlendireceğiz"

12 AY BOYUNCA GERİ ÖDEMESİ OLMAYACAK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 50 bin lira üst limitli bu kredinin faizsiz, ayrıca kredinin geri ödeme koşullarını da cazip tutarak ilk 12 ay ödemesiz, kalanı ise üçer aylık eşit taksitler halinde ödenebilecek toplam 36 ay vadeli bir kredi olacağını bildirmişti. Özlü, "İlk bir yılı ödemesiz, 36 ay vadeli ve sıfır faizli kredi KOBİ’lerimize verilecek. İnanın, bu devirde en yakın akrabalarınızdan ve dostlarınızdan bile bu şartlarda borç alamazsınız" ifadelerini kullanmıştı.

KOSGEB'TEN KİMLER YARARLANDI?

Kredinin kefaletiyle ilgili de KOBİ’lere destek vereceklerini kaydeden Özlü, "Bankalarla yapacağımız protokole Kredi Garanti Fonu AŞ ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği de taraf olacak. Protokol yapılan bankalar, teminat ve kefalet konusunda daha olumlu değerlendirme yapacaklar. Bir önceki programa başvuran ama destekten yararlanamayan yaklaşık 230 bin KOBİ’mizden gerekli şartları taşıyanlar bu destekten faydalanabilecek. Altını çizerek ifade ediyorum bu KOBİ’lerimizin tekrar başvuru yapmalarına gerek yok. Onların önceki başvuruları geçerli sayılacak. Ayrıca daha önce başvuru yapamayan özellikle mikro işletmelerimizin yeni başvuru yapmalarına da imkan sağlayacağız Başvuru yapan tüm işletmeler güvenlik soruşturmasından geçirilecek. Güvenlik soruşturmasında sorun çıkmayanları, çalışan sayısı ve Net Satış Hasılatı daha az olandan başlayarak sıralayacağız. Mikro işletmeler, yani yıllık net satış hasılatı 1 milyon liranın altında olan ve 10 kişiden az çalışan sayısı olan işletmeler destekten öncelikli olarak yararlanacaklar." demişti.

ESNAF VE SANATKARLAR KREDİSİ KULLANAN YARARLANAMADI

Özlü, 14 Aralık 2015 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile esnaf ve sanatkarlara kullandırılan 30 bin liralık faizsiz krediden yararlanan esnaf ve sanatkarların bu programdan yararlanamayacağını da bildirmişti.

12 AY BOYUNCA GERİ ÖDEMESİ OLMAYACAK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 50 bin lira üst limitli bu kredinin faizsiz, ayrıca kredinin geri ödeme koşullarını da cazip tutarak ilk 12 ay ödemesiz, kalanı ise üçer aylık eşit taksitler halinde ödenebilecek toplam 36 ay vadeli bir kredi olacağını bildirdi. Özlü, "İlk bir yılı ödemesiz, 36 ay vadeli ve sıfır faizli kredi KOBİ'lerimize verilecek. İnanın, bu devirde en yakın akrabalarınızdan ve dostlarınızdan bile bu şartlarda borç alamazsınız" ifadelerini kullanmıştı.