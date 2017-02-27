Faizsiz kredi için sonuçlar açıklandı

Esnafa faizsiz 50 bin liralık kredi için sonuçlar kosgeb.gov.tr adresinden açıklandı.



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile KOSGEB Başkanı Recep Biçer tarafından esnafa 50 bin TL faizsiz kredi hakkında 10 Şubat'ta toplantı yapmıştı.



KOSGEB kredisine başvurular ise 20 Şubat'ta son buldu. Bugün ise söz konusu başvuruların sonuçlar açıklandı.



KOSGEB KREDİSİNİN DETAYLARI



KOSGEB Kredisi 50 bin lira üst limitli bu kredinin faizsiz, ayrıca kredinin geri ödeme koşullarını da cazip tutarak ilk 12 ay ödemesiz, kalanı ise üçer aylık eşit taksitler halinde ödenebilecek toplam 36 ay vadeli bir kredi olacak.