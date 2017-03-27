Faizsiz krediye banka zorluğu

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç, KOSGEB kredilerinde KOBİ'lerin hayal kırıklığına uğradığını belirterek, "Hükümetin defalarca dile getirdiği esnafa ve küçük işletmelere faizsiz kredi sözü, vergi dairesi bürokrasisi ve bankaların engeline takılmaktadır." dedi.

KOBİDER den yapılan yazılı açıklamada, Özgenç, Başbakan Binali Yıldırım'ın program kapsamında "461 bin 167 KOBİ ye toplam 11 milyar liralık kredi verme kararı aldık" açıklamasına rağmen, bürokrasi ve finans dünyasının esnaf ve KOBİ leri mağdur ettiğini savundu.



Krediye hak kazanıp soluğu bankada alan işletme sahiplerinin önemli kesiminin "finansal uygunluk" ile karşılaştığını aktaran Özgenç, şunları kaydetti: "Şöyle ki; KOSGEB ten gelen 2017 yılı için sıfır faizli işletme kredisi faiz desteği kapsamında kredi kullanımınız uygun bulunmuştur mesajı ile bankaya giden işletme sahiplerinden finansal uygunluk kriterleri adı altında bir takım yeni belge talep ediliyor. Hatta bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 6736 sayılı Kanun ile borçlarını yapılandıran işletmelerden dahi borçlarını kapatmalarını isteyen, Hayat Sigortası adı altında bin TL talep eden, vergi dairesinden borcu yoktur evrakının üzerinde bankalara verilmek üzere ibaresini kabul etmeyerek kendi bankalarının adının yazılmasını isteyen bazı bankalar da var. Vergi dairesinden 'Borcu yoktur' yazısını alabilmek için 3 gün uğraşan KOBİ’lerin olduğunu düşünürsek, kendi adı yazmadığı için evrak kabul etmeyen bankanın keyfi tutumunun karşısında zorluk çeken esnafın halini varın siz düşünün."



"BANKALARIN ENGELİNE TAKILIYOR"

Özgenç, KOSGEB yetkililerinin "Biz, bankalarla yaptığımız protokolde bankaların alabileceği masrafları 100 lira ile sınırladık. Bankanın 100 lira dışında KOBİ’den başka bir para alamaması gerekiyor" dediğini ancak bazı fırsatçı bankaların "Hayat Sigortası Poliçesi" adı altında bin lira ücret talep ettiklerini vurgulayarak, "Böyle bir şeyin gerekli olmadığını bilmeyen KOBİ’ler maalesef bu paraları ödemek durumunda kalıyorlar. KOSGEB kredilerinde KOBİ’ler hayal kırıklığına uğruyor. Hükümetin defalarca dile getirdiği esnafa ve küçük işletmelere faizsiz kredi sözü, vergi dairesi bürokrasisi ve bankaların engeline takılmaktadır." ifadelerini kullandı.