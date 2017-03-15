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FATİH PORTAKAL: BANA VATAN HAİNİ DİYEBİLİRSİNİZ AMA...

Fatih Portakal: Bana vatan haini diyebilirsiniz ama...

Fox Ana Haber'in sunucusu Fatih Portakal, Türkiye ile Hollanda arasındaki krizde Türkiye'nin de kabahatli olduğunu savundu.

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Fox Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, PKK'lı teröristlere propaganda yaptıran fakat Türk bakanları engelleyen Hollanda'nın faşist tutumuyla ilgili Türkiye'nin de kabahatli olduğunu savundu.

Hollanda'nın skandal tavrı, Türkiye'de sağduyulu herkes tarafından tepkiyle karşılandı. Ancak Fatih Portakal yine çok tartışılacak bir yorumda bulundu.

'BANA VATAN HAİNİ DİYEBİLİRSİNİZ AMA...'

Portakal, Türkiye ile Hollanda arasındaki siyasi krizi canlı yayında "Bana vatan haini diyebilirsiniz ama Türkiye de kabahatli. Birilerinin de bunu söylemesi gerekiyor." ifadelerini kullanırken sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılaştı

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