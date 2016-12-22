Fatih Portakal'dan Avrasya Tüneli yorumu

Avrasya Tüneli bugün sabah saat 07.00'de araç geçişine açıldı.

Sabahın erken saatlerinde Zeytinburnu sahilindeki FOX TV merkezine ulaşmak isteyen Fatih Portakal da bu sabah Avrasya Tüneli'ne geçenler arasındaydı.

Avrasya Tüneli sayesinde Anadolu Yakası'ndan Zeytinburnu sahilindeki iş yerine yalnızca 18 dakika ulaşan Fatih Portakal Ulaştırma Bakanlığı'nı ve hükümeti tebrik etti.

İSTANBUL İÇİN MUCİZE

Fatih Portakal işyerine ulaşır ulaşmaz Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Avrasya Tüneli'nden geçtim. Evden işe 18 dakikada vardım. İstanbul için mucize. Yapanların, yaptıranların eline sağlık."