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FATİH'TE ÇETE OPERASYONU

Fatih'te çete operasyonu

Fatih'te 15 adrese operasyon düzenlendi, 5 kişi gözaltına alındı.

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Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karagümrük'te bir suç örgütüne yönelik belirlediği kişileri yakalamak için operasyon düzenledi. Karagümrük'te sabah saatlerinde 15 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 5 kişi gözaltına alındı. Ekipler, yaptıkları aramalarda 1 pompalı tüfek, 2 tabanca ve çok sayıda mermi ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerin uyuşturucu satışı yaptığı ve bazı esnafları tehdit ederek zorla para aldıkları ileri sürüldü.

DHA
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