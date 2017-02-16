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FATİH'TE KORKUTAN YANGIN

Fatih'te korkutan yangın

Fatih'te bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

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Topkapı Mahallesi Tatlıpınar Caddesi'ndeki 4 katlı binanın birinci katındaki dairede saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangın nedeniyle binadakiler panik yaşadı. Çevredekiler ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangına pencereden girerek yangına müdahale etti. Yangın çıkan dairede kimsenin olmadığı belirlenirken üst katta oturan bir kadın baygınlık geçirdi. Kadın itfaiyenin yardımıyla binadan çıkarıldı. Kadın hastaneye götürülürken mahallede korkuya neden olan yangın itfaiyenin müdahalesiyle yaklaşık yarım saatte kontrol altına alındı.

DHA
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