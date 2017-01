Fatma Girik'i de öldürdüler !

Türk sinemasının efsane ismi Fatma Girik, hakkında çıkan hayatını kaybettiğine dair haberlere gülüp geçtiğini söyledi.

Geçtiğimiz aylarda kalça protezi ameliyatı olan ve şu an evinde istirahat eden sanatçı, ''Eskiden Zeki Müren'e yapılırdı. Her gün 'öldü' diye haberler çıkardı. Beni de Zeki Müren'e benzettiler'' diyerek, kimsenin bu haberlere inanmamasını istedi.



Fatma Girik, şu an bol bol dinlendiğini vurgulayarak, ameliyattan kaynaklı rahatsızlığının dışında herhangi bir hastalığının olmadığını belirtti.



FATMA GİRİK KİMDİR ?



Fatma Girik (d. 12 Aralık 1942, İstanbul), Türk oyuncu, eski siyasetçi.



İstanbul'da doğdu. Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk baş rolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi. Leke'yi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi. Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün’le tanışıklığı Girik’in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.



180'den fazla filmde rol aldı. İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik bir süre Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yapmıştır.



Aldığı ödüller



1965 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Keşanlı Ali Destanı

1967 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Sürtüğün Kızı

1. Adana Altın Koza Film Festivali, 1969, Büyük Yemin, en iyi kadın oyuncu

1. Adana Altın Koza Film Festivali, 1969, Ezo Gelin, en iyi kadın oyuncu

3. Adana Altın Koza Film Festivali, 1971, Acı, en iyi kadın oyuncu

35. Altın Portakal Film Festivali, 1998, Sürtüğün Kızı, yaşam boyu onur ödülü

18. Ankara Uluslararası Film Festivali, Aziz Nesin Emek Ödülü