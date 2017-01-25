FATURAYI ÖDEMEYENİN ELEKTRİĞİ ARTIK KESİLMEYECEK

Faturayı ödemeyenin elektriği artık kesilmeyecek

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'nın elektrik dağıtım şirketi olan CLK Uludağ Elektrik, 'Esnek Fatura' uygulamasıyla müşterilerine son ödeme gününü kendi belirleme imkanı sağlayacak.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

CLK Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, müşterilerden gelen önerilere çok önem verdiklerini ve titizlikle değerlendirdiklerini söyledi.
 
SON ÖDEME GÜNÜ SEÇME İMKANI 
 
Fatura son ödeme tarihleri ile ilgili memur, emekli gibi farklı kategorideki müşterilerden gelen talepleri gündeme aldıklarını belirten Aytac, "Fatura son ödeme tarihleri mevzuata göre sayacın okunduğu güne 10 gün ilave edilerek tespit edildiği için, memur, emekli veya diğer ücretli çalışanların maaş ödeme tarihlerine denk gelemeyebiliyordu. 'Esnek Fatura' uygulamamız ile tüm mesken müşterilerimiz fatura son ödeme tarihlerini kendileri belirleyebilecekler ve geç ödeme kaynaklı olarak yansıyan gecikme zammı, elektriğin kesilmesi gibi sıkıntıları yaşamayacaklar" dedi.
 
"FATURA LİMİTİNİ KENDİNE GÖRE AYARLA"
 
Genel Müdür Ali Erman Aytac, 'Esnek Fatura' uygulamasıyla müşterilerinin fatura alt limitini de belirleyebileceklerini ifade etti. Aytac, "Ayarlanabilir fatura alt limiti ile özellikle yazlık ve kışlık evleri olan müşterilerimize müjde vermiş oluyoruz. Çünkü belirli dönemlerde evlerinde bulunmadıklarında buzdolabı, derin dondurucu gibi beyaz eşyaların tüketimi nedeniyle düşük de olsa faturalar oluşuyor. Bunları takip ve ödeme zahmetine sebep oluyor. Yeni uygulamayla birlikte müşterilerimizin kendi belirleyecekleri tutara kadar fatura oluşmayacak ve dolayısıyla bu küçük faturalar sebebiyle oluşan sıkıntılar ortadan kalkacak" şeklinde konuştu.
 
"DÜZENLİ ÖDEME YAPANLARA AYRICALIK"
 
Müşterileri ödeme alışkanlıklarına göre gruplandırdıklarını ve elektrik faturasını düzenli ödeyen mesken müşterilerine ayrıcalık tanınacağını belirten Aytac, "Faturasını düzenli olarak ödeyen müşterilerimiz, unutma, otomatik ödeme talimatında yaşanan sıkıntı, hesapta para olmama gibi nedenlerle fatura ödemesini geciktirseler dahi elektriği kesilmeyecek ve dolayısıyla bu tüketicilerden kesme bağlama ücreti alınmayacak. Faturasının son ödeme tarihi geçtiğinde bu durum otomatik arama ve SMS ile hatırlatılacak. Müşterilerimiz, fatura ödemelerini düzenli olarak yapmaya devam ettiği müddetçe uygulamadan faydalanmaya devam edecek" ifadelerini kullandı. 
 
3 MİLYON ABONE YARARLANABİLECEK 
 
Yeniliklerden faydalanmak isteyen müşterilerin, www.clkuludag.com.tr internet adresimiz üzerinde bulunan online.clkuludag.com.tr online işlem merkezi, 444 6 646 telefon numaralı çağrı merkezi ve Müşteri İşlem Merkezleri(MİM) üzerinden başvuruda bulunabileceklerini belirten Aytac; uygulama ile ilgili tek gerekliliğin aboneliğin fiili kullanıcının üzerine olması olduğunu belirtti. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 10 Bölge Yönetmenliği, 70'i aşkın Müşteri İşlem Merkezi, Türkiye'nin diğer şehirlerindeki acenteleri ve faaliyete geçecek Yetkili İşlem Merkezleri(YİM) ile hizmet veren CLK Uludağ Elektrik bu uygulamadan yaklaşık 3 milyon kişinin faydalanabileceğini vurguladı.
 

DHA
1093
Tecavüzden sonra kahvaltı hapisten kurtardıTecavüzden sonra kahvaltı hapisten kurtardı
FETÖ soruşturmasında Hava Harp Okulu öğrencilerine tahliyeFETÖ soruşturmasında Hava Harp Okulu öğrencilerine tahliye
Ünlü modellerin fotoğrafı sosyal medyayı salladıÜnlü modellerin fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Şii lider resti çekti: "Savaş olur"Şii lider resti çekti: "Savaş olur"
Batman'da PKK'nın silahları bulundu !Batman'da PKK'nın silahları bulundu !
Babasına bomba gönderen kişi hakkında yeni gelişmeBabasına bomba gönderen kişi hakkında yeni gelişme
2 İranlı TIR kabininde ölü bulundu2 İranlı TIR kabininde ölü bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mozambik'teCumhurbaşkanı Erdoğan Mozambik'te
Üniversiteli kız intihar girişiminde bulundu.Üniversiteli kız intihar girişiminde bulundu.
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS