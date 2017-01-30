FAZIL SAY OYUNUN RENGİNİ AÇIKLADI

Fazıl Say oyunun rengini açıkladı

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, referandumda vereceği oyu açıkladı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Fazıl Say, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı. İşte o açıklama;

Fazıl Say, "HAYIR diyeceğiz, “memleketimizi sevdiğimiz için ve vatansever insanlar olduğumuz için HAYIR diyeceğiz, çağdışı ve kuralları belirsiz bir tek adam rejimine HAYIR diyeceğiz, elbetteki Atatürkçüyüz ama “ah Atam vah Atam” demeden HAYIR diyeceğiz, aydınlık bir gelecek için, dostça ,güzelce ve uygarca beraber yaşamak uğruna HAYIR diyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Fazıl Say'ın açıklaması binlerce beğeni aldı.

a1b11d24e579e19a_860x612.jpg

509
Müjdat Gezen'in Atatürk anısıMüjdat Gezen'in Atatürk anısı
Çöplükte bulduğu çantadan öyle şeyler çıktı ki...Çöplükte bulduğu çantadan öyle şeyler çıktı ki...
Ensesinden vurulan çiftçinin katili oğlu çıktıEnsesinden vurulan çiftçinin katili oğlu çıktı
Trump Atatürk Havalimanı'nı da karıştırdı !Trump Atatürk Havalimanı'nı da karıştırdı !
3 katlı ince bina görenleri şaşırtıyor3 katlı ince bina görenleri şaşırtıyor
Sosyal medya sapığı kameraya yakalandıSosyal medya sapığı kameraya yakalandı
Korkunç olayda emlakçıya ceza geldiKorkunç olayda emlakçıya ceza geldi
Beyoğlu'nda yaşanan kavga kamerada !Beyoğlu'nda yaşanan kavga kamerada !
Hulusi Akar'ın Kardak ziyaretinden karelerHulusi Akar'ın Kardak ziyaretinden kareler
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS