Fazıl Say oyunun rengini açıkladı

Fazıl Say, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı. İşte o açıklama;

Fazıl Say, "HAYIR diyeceğiz, “memleketimizi sevdiğimiz için ve vatansever insanlar olduğumuz için HAYIR diyeceğiz, çağdışı ve kuralları belirsiz bir tek adam rejimine HAYIR diyeceğiz, elbetteki Atatürkçüyüz ama “ah Atam vah Atam” demeden HAYIR diyeceğiz, aydınlık bir gelecek için, dostça ,güzelce ve uygarca beraber yaşamak uğruna HAYIR diyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Fazıl Say'ın açıklaması binlerce beğeni aldı.