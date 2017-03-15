FED faiz kararı açıklandı !

Fed, bugün gerçekleştirdiği toplantıda faizleri 25 puan artırırken, 2017 yılı içerisinde 2 kez faiz artışına gidileceği tahmininde bulundu. Gün içinde en yüksek 3.7474 seviyesini gören dolar Fed'in faiz kararı açıklaması sonrasında sert düşüşle 3,68 seviyesini gördü.

Fed, bugün düzenlediği toplantıda, faizleri 25 baz puan artırırken, 2017 yılı içerisinde 2 kez daha faiz artışına gidileceği tahmininde bulundu. Fed gösterge faizleri yüzde 0.75 - 1 aralığına çekildi.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefinin etrafında istikrar kazanacağını bildirirken, gıda ve enerji haricinde enflasyonun yüzde 2 hedefinden "bir miktar aşağıda" seyrettiğini belirtti. Fed'in açıklamalarında, enflasyon hedefinin "simetrik" olduğu kaydedildi.

2017 yılı içerisinde 3 veya daha fazla faiz artışı yapılacağı beklentisinde olan Fed yetkililerinin sayısı, 11'den 14'e yükseldi. 5 Fed yetkilisi ise 2017 yılı için 4 veya daha fazla faiz artışı öngörüyor. Fed, işgücü piyasasının güçlendiğini ve işe alımların "sağlam" olduğunu yineledi. Fed'in Aralık ayında 2017 sonu için yapmış olduğu federal fonlama oranı tahmininin yüzde 1.4'lük seviyesinde değişikliğe gidilmedi.

"FAİZ ARTIRIMI EKONOMİNİN İLERLEME KAYDETMESİNİ YANSITIYOR"

Fed Başkanı Janet Yellen, Fed'in faiz kararının hemen ardından düzenlediği basın toplantısında, yapılan faiz artışının ekonominin ilerleme kaydettiğini gösterdiğini, ancak ekonomik görünüme ilişkin yeniden yapılan değerlendirmeyi yansıtmadığını bildirdi. Fed Başkanı ayrıca, ekonomik tahminlerin Aralık ayından bu yana çok az değiştiğini kaydetti. Yellen, açıklamasında, enflasyonun gelecek yıllarda yüzde 2 hedefinin etrafında denge kazanacağını kaydetti.

DOLAR NE TEPKİ VERDİ?

ABD hisse senetleri, Fed'in gösterge faizi beklendiği üzere 25 baz puan artırması ve bu yıl toplam üç faiz artırımına gideceği öngörüsünü koruması ile birlikte kazançlarını sürdürürken, ABD Hazine tahvilleri ralli yaptı ve dolar sert düştü. Dolar kuru bugün en düşük 3.7160 ve en yüksek 3.7474 TL’yi gördü. Dolar Fed açıklaması öncesinde 3.7122 civarında seyrederken, 3.70'in altına indi. Ardından yüzde 1,47 değer kaybeden dolar sert bir düşüşle 3.6865 seviyesine kadar geriledi. Yellen'ın 21.36'da yaptığı açıklamalar sırasında dolar 3.6929 seviyesine çıktı ve ardından tekrar 3.6867 seviyesine geriledi.

Euro kuru ise gün içinde en düşük 3.9485 ve en yüksek 3.9819 seviyesini gördü. Haftabaşında 4.00 TL'yi aşan euro ise Fed açıklamasından önce 3.9501 seviyesinde seyrederken, euro ise 3,9444'ü gördü.

Fed'in kararı öncesi 1202 dolar seviyelerinde seyreden altının ons fiyatı 1210 doları aştı. Euro/Dolar kuru ise 1,0675 seviyesinde.

"TCMB AÇIKLAMASI DOLARDA KALICI HAREKETE YOL AÇAR"

Ekonomist Beste Naz Köksal Fed’in faiz kararını Hurriyet.com.tr’ye yorumladı. Köksal; ‘Mart ayındaki Fed eyalet başkanlığının yönlendirmesi doğrultusunda piyasalar Fed’in bu faiz artırımına hazırlıklıydı. Yani sonuç beklentiler dahilinde gerçekleşti. Fed faiz karar metninde faiz arıtırım ortamının hazır olduğunu görüyoruz. Ancak ne bir fazla ne bir eksik… Fed üyeleri 2017’de iki faiz artırımı olacağını düşünüyor. Bunlar metne giren bilgiler… Fakat sene içinde diğer faizler son çeyreğe bırakılmaz ise ve veriler olumlu gelmeye devam ederse, piyasalar kendisine 4. faiz artırımı spekülasyonu oluşturabilir. Aynı zamanda bu sene içinde Fed’in daha çok küçülmeye gideceği konusunda senaryolar oluşabilir. Bu her iki senaryo 2018’e girerken güçlü bir dolar karşımıza koyar. Dolar evet geriledi. Fakat Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) kararı var. Sonrasındaki kararla dolarda daha kalıcı hareketlere yol açması bekleniyor. Yarın TCMB’den geç likidite penceresinde 100 baz puan bekleniyor. Böyle bir harekette dolar tekrar kısa vadeli gerileyebilir. Enflasyon beklentileri ve gelişmekteki ülkelerde fon çıkışından dolayı dolardaki çekilme kısa süreli olabilir.’ açıklamasında bulundu.

"FED SÜRPRİZ YAPMADI"

İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu Hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada; 'Üç faiz artırım öngörüsü devam ediyor…Fed faizlerini beklentiler yönünde 25 baz puan arttırdı. Projeksiyonlara baktığımızda 2017 yılı için 3 faiz artırımı öngörüsü devam ediyor. Her iki beklentinin de piyasalarda fiyatlanmış olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle karar sonrasında ABD dolarında bir miktar gevşeme oluşuyor. Kararda bir Fed üyesinin itirazı olduğu görülüyor. Karar metni bir önceki toplantının metninden çok farklılıklar içermiyor.' dedi.

KARAR TL İÇİN POZİTİF TCMB PAS GEÇEBİLİR

Turşucu dolardaki hareketliliği de şöyle değerlendirdi; 'Fed’den sürpriz gelmedi. Beklentiler yönünde bir hareket oluştu. Mevcut beklentilerin piyasalarda fiyatlandığını düşünüyoruz. Bu nedenle mevcut kararın ABD Doları üzerinde aşağı yönlü bir etkisi oluşuyor. Belirsizliğin sona ermesinin ardından rahatlamaya bağlı olarak gevşeme var. Bu karar TL için pozitif. ABD dolarındaki gevşemenin etkisiyle içeride USDTRY kurunda 3.68 seviyesine doğru gevşeme mevcut. USDTRY’de 3.65 seviyesinde destek bulunuyor. Bu desteğin kırılması durumunda aşağı yönlü hareketler güçlenebilir. Ons Altında dolardaki gevşemeye bağlı olarak yükseliş görülüyor. 1208 direncini geçen Altın’da 1225 direncini izliyoruz. EURUSD paritesinde ise yukarı tepkiler mevcut. Genel hareketlerin sınırlı kalması beklenebilir. TCMB yarınki toplantısında pas geçebilir.'

FAİZ ARTIRIMI KAÇ KEZ YAPILACAK?

Hem Fed tutanaklarında hem de Yellen’ın Chicago’da yapmış olduğu açıklamalarda faiz artırım sinyalini açıkça vermişti. Piyasalar faizin artacağı yönünde hemfikirdi. Ancak bu noktada devreye 2017’de kaç kez faiz artırımı olabilir sorunu getirdi. Bu sorunun yanıtı da verildi. Fed 2017 yılında toplam 3 kez faiz artırımı kararı aldığını açıkladı.

FAİZ ARTIRMA SİNYALİNİ ÖNCEDEN VERMİŞTİ

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 31 Ocak -1 Şubat tarihlerinde düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklar yayımlanmış, bu tutanaklarda politika faizinin yüzde 0,50-0,75 aralığında sabit tutma kararı oy birliğiyle alınmış, birçok Fed yetkilisinin, ekonomik görünüm değişmezse faiz artışına "oldukça yakın zamanda" gidilmesini desteklediğini ortaya koymuştu.

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Janet Yellen da Mart ayı içinde faiz artırımına gidilebileceğinin sinyallerini Chicago’da yaptığı açıklamada belirtmişti. Yellen burada ‘Ekonomik veriler beklendiği gibi gelmeyi sürdürürse şu anda federal fon oranını kademeli olarak artırmanın uygun olacağını düşünüyoruz’ ifadesinde bulunmuştu. Yellen’ın açıklamaları sonrası hem dolar hem de euro kuru gevşemişti.

ŞİMDİ GÖZLER MERKEZ BANKASI’NDA

Piyasaların gözü Fed ve Merkez Bankası’ndan gelecek açıklamalardaydı. Fed bugün açıklamasını yaptı. Şimdi sıra Merkez Bankası’ndan gelecek açıklamada. Para Politikası Kurulu (PPK) 16 Mart günü toplanacak. Piyasadaki tahminler karışık.

PPK’nın geç likidite penceresi ile faiz koridorunun üst bandında artış yapabileceği tahminlerinin yanı sıra mart ayını pas geçeceğine yönelik tahminler de yapılıyor. PPK toplantıları bu yıl 8 kez yapılacak. PPK toplantılarının ilki 24 Ocak’ta yapıldı. Bu toplantıda faiz koridorunun üst bandı olan marjinal fonlama oranı yüzde 8.5’dan yüzde 9.25’e çıkarıldı. Faiz koridorunun alt bandı yüzde 7.25’de, politika faizi olarak bilinen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı da yüzde 8’de sabit tutuldu. 10 Ocak’tan itibaren attığı adımlarla bankaları yönlendirdiği geç likidite penceresi borç verme faiz oranında da 100 baz puan artış yaptı ve yüzde 10’dan 11’e çıkardı. Yılın ikincisi PPK toplantısı 16 Mart günü yapılacak. 16 Nisan tarihindeki referandumdan önceki son toplantı olacak. Nisan ayındaki PPK toplantısı 26 Nisan’da gerçekleştirilecek.