FED FAİZ ORANLARINI AÇIKLADI

FED faiz oranlarını açıkladı

Amerika Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesi faiz oranlarını açıkladı.

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Amerika Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), çarşamba günü yaptığı açıklamada faiz aralığını yüzde 0.5 - 0.75'te tuttuğunu bildirdi.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), bugün yaptığı açıklamada faiz aralığını yüzde 0.5 - 0.75'te tuttuğunu bildirdi. Amerika Merkez Bankası, işgücü piyasasının ılımlı büyümenin olduğu ortamda güçlenmeye devam ettiğini ifade ederken, istihdamdaki artışın "sağlam" olduğunu ve işsizliğin düşük seviyede kaldığını ekledi. 

Amerika Merkez Bankası'nın açıklamasında, iş yatırımının "yumuşak" kaldığının altı çizilirken, yakın dönemli risk görünümünün "genel olarak dengeli" olduğu tekrar edildi.

Açıklamaya göre; ABD'de tüketici harcamaları ılımlı bir şekilde artmaya devam etti. Ayrıca; enflasyonun geçtiğimiz çeyreklerde artmasına rağmen hala yüzde 2 hedefinin altında olduğu ve piyasa bazlı enflasyon göstergelerinin düşük seyrettiği ifade edildi. Yüzde 2'lik enflasyon hedefine ise orta vadede ulaşılacağı öngörülürken bu hedefe ulaşılana kadar genişlemeci para politikasının sürdürüleceği kaydedildi. 

DOLAR FED KARARI SONRASI NE TEPKİ VERDİ? 

Döviz kurları Fed’in faiz kararına tepki vermedi. Fed’in faiz kararı öncesi 3.7685 seviyesinde olan dolar/TL, karar sonrası 3.7659 seviyesinden işlem gördü. Euro/TL ise karar öncesi 4.0555 seviyesinden işlem görürken; karar sonrası 4.0535 seviyesinde hareket etti.

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