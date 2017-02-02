YEREL HABERLER
İstanbul Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

FED KARARI SONRASI DOLARDA SON DURUM

FED kararı sonrası dolarda son durum

Serbest piyasada dolar 3,7615 liradan, euro ise 4,0620 liradan güne başladı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Dolar fiyatları Fed'in açıklamaları sonrası yönünü aşağı çevirdi. Kur güne 3.7615 seviyesinden başladı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeni ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasından bu yana gerçekleştirdiği ilk toplantısında faiz oranlarını değiştirmemesi ve ileriye dönük mesajlarda Mart ayına ilişkin belirgin bir sinyal vermemesi sonrası gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde düşüş yaşanıyor.

Dolar, yatırımcıların Fed'den bekledikleri kadar şahin bir duruş görememelerinin ardından gerilerken; politika yapıcıların bazı piyasa bazlı enflasyon göstergelerinin hâlâ düşük olduğuna işaret etmelerinin ardından seans zirvesinden düşüşe geçti. Dolar/TL de Fed kararları sonrası güne düşüşle başladı ve tarihi zirvelerinden oldukça uzaklaştı. Dün günü 3.78'li seviyelere yakın tamamlayan dolar/TL bu sabah Fed açıklamalarıyla aşağı yönlü bir seyir izliyor. Kur saat 08.59 itibarıyla 3.7615 seviyesinde işlem görüyor. Doların diğer altı büyük para birimi karşısındaki hareketlerini takip eden dolar endeksi hafif bir gerilemeyle 99.607 seviyesine düşerken, Salı günü gördüğü ve yedi haftadan uzun bir sürenin en düşük seviyesi olan 99.430'un yakınlarında seyretmeye devam etti.

600
TSK ile ilgili şok sözler: ''Bu ordu savaş kazanamaz''TSK ile ilgili şok sözler: ''Bu ordu savaş kazanamaz''
Süpürge fırçasıyla canlı yayında tecavüz !Süpürge fırçasıyla canlı yayında tecavüz !
İzdivaçta Seren Serengil sürpriziİzdivaçta Seren Serengil sürprizi
''Hayır'' diyen MHP'li başkan: ''Bahçeli'ye de söyledim...''''Hayır'' diyen MHP'li başkan: ''Bahçeli'ye de söyledim...''
Yasemin Yalçın: Nihat Doğan'ın ağzına kadar düştükYasemin Yalçın: Nihat Doğan'ın ağzına kadar düştük
Türkiye'nin dev market zincirinde flaş gelişme !Türkiye'nin dev market zincirinde flaş gelişme !
Yüzbinlerce kişi sokaklara döküldüYüzbinlerce kişi sokaklara döküldü
Rezidansta korkunç cinayetRezidansta korkunç cinayet
Şantajcı sevgililere feci dayakŞantajcı sevgililere feci dayak
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS