  • Son referadum anketinde çarpıcı sonuç
  • ''AK Partili 100 milletvekili ''Hayır'' diyecek''
  • Hüseyin Gülerce o iddiasına açıklık getirdi
  • 13 yaşındaki çocuk 8 aylık hamile çıktı
  • 1 Nisan'dan itibaren o borçlar düşürülecek
YEREL HABERLER
İstanbul Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

FED VE MERKEZ DOLARI ERİTTİ

FED ve Merkez doları eritti

Fed ve TCMB`nin faiz kararları sonrası 3,63`ye kadar inen dolar/TL, bu sabah uluslararası piyasada 3,62 civarında seyrediyor.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Önce Fed'in ardından TCMB'nin adımı TL'ye destek verdi. Fed'in kararıyla 3.72'li seviyelerden 2.67'li seviyelere gerileyen dolar/TL, TCMB kararı öncesinde ise 3.6660 seviyesinde işlem görüyordu. Merkez'in faiz kararı ardından 3.6332'ye kadar geriledi. Merkez ayrıca swap ihalesinde dolar faizini yüzde 1'e çekti.

Dün kapanış saatine doğru 3,64 seviyesinden işlem gören dolar/TL bu sabah uluslararası piyasada saat 08.09'da 3.6228 seviyesinden işlem gördü. Euro/TL de dün akşamki seviyeye paralel olarak 3.90 civarında seyretti.

MB'nin ağırlıklı fonlama faizini yüzde 11.50'ye yükseltmesi, TL'ye de bir süre istikrar kazandıracak bir oran olarak görülüyor. Bir bankacı, "TCMB'nin dün kendine sağladığı imkan kapsamındaki ek sıkılaştırmanın ne kadarını ne zaman kullanacağı TL üzerinde belirleyici olacak" dedi.

Bugün iç piyasada önemli bir veri bulunmazken, ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanımı ve Michigan tüketici güven endeksi verileri takip edilecek. 

AA
515
-
Melih Gökçek yanlış tuşa bastı, Twitter çalkalandı !Melih Gökçek yanlış tuşa bastı, Twitter çalkalandı !
Mehmet Ali Erbil'i kızdıracak paylaşımMehmet Ali Erbil'i kızdıracak paylaşım
Yılmazer’in iki kızına FETÖ gözaltısıYılmazer’in iki kızına FETÖ gözaltısı
''Evde masaj salonu yoktu, ilişkiye girdik''''Evde masaj salonu yoktu, ilişkiye girdik''
Fransa'da ikinci şok ! Okula ateş açıldı: Yaralılar varFransa'da ikinci şok ! Okula ateş açıldı: Yaralılar var
O adamdan korkunç savunma !O adamdan korkunç savunma !
Üniversiteli genç kıza iğrenç tacizÜniversiteli genç kıza iğrenç taciz
Kadınlar koğuşunun en zengin ağalarıKadınlar koğuşunun en zengin ağaları
Hollanda'nın pabucu dama atılacak !Hollanda'nın pabucu dama atılacak !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS