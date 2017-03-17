FED ve Merkez doları eritti

Önce Fed'in ardından TCMB'nin adımı TL'ye destek verdi. Fed'in kararıyla 3.72'li seviyelerden 2.67'li seviyelere gerileyen dolar/TL, TCMB kararı öncesinde ise 3.6660 seviyesinde işlem görüyordu. Merkez'in faiz kararı ardından 3.6332'ye kadar geriledi. Merkez ayrıca swap ihalesinde dolar faizini yüzde 1'e çekti.

Dün kapanış saatine doğru 3,64 seviyesinden işlem gören dolar/TL bu sabah uluslararası piyasada saat 08.09'da 3.6228 seviyesinden işlem gördü. Euro/TL de dün akşamki seviyeye paralel olarak 3.90 civarında seyretti.

MB'nin ağırlıklı fonlama faizini yüzde 11.50'ye yükseltmesi, TL'ye de bir süre istikrar kazandıracak bir oran olarak görülüyor. Bir bankacı, "TCMB'nin dün kendine sağladığı imkan kapsamındaki ek sıkılaştırmanın ne kadarını ne zaman kullanacağı TL üzerinde belirleyici olacak" dedi.

Bugün iç piyasada önemli bir veri bulunmazken, ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanımı ve Michigan tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.