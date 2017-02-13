  • Erdoğan: ''Suriyelileri vatandaşlığa alacağız''
  • Engelli kadına tuvalette tecavüz
  • Çanakkale'de ürküten görüntüler
  • DEAŞ'ın hapishanelerinden dehşete düşüren görüntüler
  • Eğitimde yaz tatili kalkıyor mu ? Bakan açıkladı...

FEDAKAR BABA ÇOCUKLARINI SIRTINDA OKULA GÖTÜRÜYOR

Fedakar baba çocuklarını sırtında okula götürüyor

Batman’ın Sason ilçesinde 4 çocuğu olan baba, eğitim gören 2 çocuğunu okula yetişebilmeleri için Sason Çayı’ndan tek tek sırtlayarak karşıya geçiriyor.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Batman’ın Sason ilçesinde 4 çocuğu olan baba, eğitim gören 2 çocuğunu okula yetişebilmeleri için Sason Çayı’ndan tek tek sırtlayarak karşıya geçiriyor. Baba, hava sıcaklığının eksi 10 derecenin üzerine çıktığı kış aylarında dondurucu soğuğa rağmen büyük fedakarlık gösteriyor. 

Sason ilçesi Tekevler Mahallesi’nde ikamet eden ve hayvancılıkla uğraşan 4 çocuk babası Ergül Yar (38), eğitim ve öğretim gören iki çocuğunu okula yetiştirebilmek için her gün büyük zorluklara katlanıyor. Baba Yar, Sason Çayı üzerinde bulunan köprünün kendilerine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunması nedeniyle, çocukları 1’inci sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Cuma ile 3’üncü sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Ali’yi okula yetişebilmeleri için sırtlayarak, çayın üzerinden karşıya geçiriyor. Baba Yar, okul bitiminde de bu kez çocuklarını eve ulaşması için aynı zahmete katlanıyor. Karşıdan karşıya geçirdiği çocuklarının ıslanmaması için büyük uğraşlar veren Yar, hava sıcaklığının eksi 10 derecenin üzerine çıktığı kış aylarında dondurucu soğuğa rağmen büyük fedakarlık gösteriyor.

iste.jpg

“Yeter ki çocuklarım okusun”
Özellikle kış şartlarında bazen sıkıntı yaşamalarına rağmen çocuklarının eğitimi için her zorluğa gönülden katlandığını belirten Yar, “Sabah çocuklarımla kalkıp beraber kahvaltı yapıyoruz. Elbiselerimizi giydikten sonra yola koyuluyoruz. Çay kenarına geliyoruz. Tulumumu giyerek çocuklarımı sırtıma alıp sudan geçiriyorum. Çocuklarımın okumasını istiyorum. Bir çocuğum daha var, ana sınıfına gidiyor. Onu getiremiyorum çünkü 3 ay önce ameliyat oldum” dedi.

“Asma köprü yapsınlar”
3. sınıf öğrencisi Ali Yar ise, “Her sabah kahvaltımızı yaptıktan sonra babamla beraber evden çıkıyoruz. Çay kenarına geliyoruz ve babam bizi sırtına alıp karşıya geçiriyor. Buraya yakın bir yere asma köprü yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.  

 

İHA
663
-
''MHP tabanı kararını verdi''''MHP tabanı kararını verdi''
Kanal D'de İrfan Değirmenci istifasıKanal D'de İrfan Değirmenci istifası
AK Parti'de ''hayır'' istifaları; CHP'ye katıldılarAK Parti'de ''hayır'' istifaları; CHP'ye katıldılar
Sedat Peker'den 'hayır'cı anneye cevapSedat Peker'den 'hayır'cı anneye cevap
FETÖ'nün ''3-5 kuruşluk'' hain hesabı ortaya çıktıFETÖ'nün ''3-5 kuruşluk'' hain hesabı ortaya çıktı
PKK'ya birçok şehirde büyük operasyonPKK'ya birçok şehirde büyük operasyon
Çanakkale için korkutan deprem uyarısıÇanakkale için korkutan deprem uyarısı
Değirmenci'nin gönderildi, şimdi gözler Ahmet Hakan'daDeğirmenci'nin gönderildi, şimdi gözler Ahmet Hakan'da
Reina canisinin son sözleriReina canisinin son sözleri
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS