FED'in kararı sonrası Dolar sürprizi, gözler Merkez'de...

ABD Merkez Bankası dün sonuçlanan Mart ayı toplantısında beklentilere paralel faizleri yükseltmesine karşın, bu yıl için artış sayısına dair tahminlerini değiştirmezken, dolar/TL 3.67'li seviyelere geriledi.

Dün saat 1804'te 3.7244/3.7258 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah saat 0734'te 3.6750/3.6808 seviyesinde bulunuyor. Aynı saatte sepet bazında TL 3.8078/3.8141, euro/TL ise 3.9405/3.9472 seviyesinde.

ABD Merkez Bankası Fed, istikrarlı ekonomik büyüme, istihdam artışı ve enflasyonun bankanın hedefine doğru ilerlediğine dair güvenle beraber faiz oranlarını son üç ayda ikinci kez artırdı.

Fed aynı zamanda 2017 yılı için iki faiz artırımı daha yapacağı tahminini değiştirmezken, 2018 yılı için üç faiz artışı öngörülüyor. Fed 2016 yılında faizleri bir kez artırmıştı.