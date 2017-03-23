Fena durumlar...

Elvan Göknel Karaçay

Bahar geldi tam geldi. Dün sabah bir uyandım ki, sırtıma karlar yağıyor. Zencefil, kekik, bal, limon karışımından oluşan çaylar içtim.

Grip ilaçlarımı aksatmadım. Ama bu sabah gribin grafiği daha da yükseldi.

Gözlerim acıklı Türk Filmi izlermişcesine ıslak. Burnum palyaçolar misali kıpkırmızı.

Hani ne diyordu Orhan Veli;

Beni bu güzel havalar mahvetti,

Böyle havada istifa ettim

Evkaftaki memuriyetimden.

Tütüne böyle havada alıştım,

Böyle havada aşık oldum;

Eve ekmekle tuz götürmeyi

Böyle havalarda unuttum;

Şiir yazma hastalığım

Hep böyle havalarda nüksetti;

Beni bu güzel havalar mahvetti.

Bütün suç havada, geçiş dönemlerinde şifayı kapmadan, mevsimden mevsime geçemiyorum. Hatırı kalıyor zannımca.

Hapşuu, ay çok pardon. Yazımı bitirir bitirmez yastıkla olan randevuma koşacağım.

Aman siz de dikkatli olun. Duyumlarıma göre Nisan'ın ilk haftası soğuklar 1 Nisan şakası yapmaya niyetliymiş.

Ondan sebep portakalı limonu kısacası, C vitamininizi eksik etmeyin. Yoksa Y.Y.Y (yatak yorgan yastık) sizleri bekler. Demedi demeyin.

Ez cümle az sabır güneşli günler çok yakında bu sinemada.

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LÜGAT 365..

Gelelim bu haftaki kelimemize;

Mahlas

Gerçek isim yerine kullanılan takma isim. Dilimize Arapçadan geçen kelime, kurtulma manasındaki halas sözcüğünden türetilmiştir.

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BİR KİTAP,

'HER GÜNE BİR NIETZSCHE'...

(ALLAN PERCY)

Hayatınızda felsefeye yer açın.

Çünkü hiçbir yan etkisi yok, deniyor kitabın alt başlığında...

Hayatla nasıl baş edebileceğimizi gösteren 99 adet reçete bizleri bekliyor.

Dün gece kitabın önsözünü okuduktan sonra, karşıma çıkan ilk sözün dizeleri olduğum yere mıhladı beni.

"

Yaşamak için tek bir "neden"i olan kişi, her türlü "nasıl"a göğüs gerebilir.

"

Resmen cin çarpmışa döndüm. Bir tanecik nedeniniz olsun, ardından gelen nasıl sorusu vırıs gelir tırıs gider diyor Nietzsche abimiz.

Hani bazı kitaplar vardır altını çize çize okursunuz. İşte bu kitapta belli ki benim için öyle olacak. Yanımdan, yöremden ayırmayacağım. Her fırsatta döne döne okuyacağım.

Eh ben reçetelerden birini yazdım, geriye kaldı 98 tane merakınızı cezbettiyse adres en yakınınızda ki kitapçı.

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Sevgili Evren, bugünden Pazartesi sabahına dek günlerimiz; canlı - sağlıklı - hareketli - bereketli - huzurlu - keyifli - tadımız tuzumuz yerinde - sevdiklerimizle bir arada geçsin pls.

Pazartesi gününe kadar hoş kalın, hoşça kalın.

elvankaracay@gmail.com