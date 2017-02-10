FENERBAHÇE'YE SALDIRI OLAYINI ARAŞTIRAN AMİR KİM ÇIKTI ?

Fenerbahçe'ye saldırı olayını araştıran amir kim çıktı ?

Fenerbahçeli futbolcuları taşıyan kafileye yönelik 4 Nisan 2015 tarihindeki saldırıyı soruşturan emniyet amirinin telefonunda 'ByLock' uygulaması çıktığı öne sürüldü.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Habertürk Spor Servisi'nin haberine göre, Trabzon'un Sürmene ilçesinde 4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe otobüsüne yönelik gerçekleşen saldırının ardından olayı soruşturan birimin başındaki Komiser Yardımcısı Hüdai O.'nun telefonunda ByLock uygulaması bulundu.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı Hüdai O. Hakkında hazırladığı iddianamede, silahlı terör örgütüne üye olma iddiasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapsini talep etti.

Dosya kapsamında Hüdai O.nun yanı sıra Ali A., Murat S., Yakup D., Ömer K., Serdar Y. adlı rütbeli polislerin birlikte yargılanacağı ortaya çıktı.

 

Habertürk
563
Zeytinburnu'nda kar maskeli soygunZeytinburnu'nda kar maskeli soygun
Mobilyacıya çıplak fotoğraflı şantajMobilyacıya çıplak fotoğraflı şantaj
Erdoğan'dan Milli Seferberlik açıklamasıErdoğan'dan Milli Seferberlik açıklaması
Emin Çölaşan, Zeki Müren'den özür dilediEmin Çölaşan, Zeki Müren'den özür diledi
Terör propagandası yapan er tutuklandıTerör propagandası yapan er tutuklandı
MHP referanduma neden ''Evet'' diyecek ?MHP referanduma neden ''Evet'' diyecek ?
Ülkü Ocakları'ndan CHP'li Özel'e tepki !Ülkü Ocakları'ndan CHP'li Özel'e tepki !
Emekli general Ahmet Yavuz'dan şok 'hayır' çıkışıEmekli general Ahmet Yavuz'dan şok 'hayır' çıkışı
Rus uçaklarının vurduğu Türk karargahından fotoğraflarRus uçaklarının vurduğu Türk karargahından fotoğraflar
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS