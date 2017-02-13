Fenomen gelin adayı babaevine döndü

Ekranların fenomen gelin adayı Hanife dediğini yaptı, uçağa binip zafer işareti yaparak ailesinin yanına, İzmir'e yol aldı.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ekranlara veda edeceğini duyuran gelin addayı Hanife dediğini yaptı.
İZMİR'E, AİLESİNİN YANINA GİTTİ
Kararının arkasında duran Hanife, ilk iş eşyalarını toparladı, İzmir'e bilet aldı ve akşam saatlerinde uçağa binip ailesinin yanına İzmir'e gitti.
"ZAFER İŞARETİ" YAPARAK UÇAKTA POZ VERDİ
Uçakta "zafer işareti" yaparak çektirdiği fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Hanife, paylaşımını yorumlara kapattı ve polimiklere yol açmamak için paylaşımına herhangi bir not eklemedi.
İşte sosyal medya paylaşımı;