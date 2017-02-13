  • DEAŞ'ın lideri öldürüldü mü ?
  • MHP'de ihracı istenen vekilden açıklama geldi
  • PKK'nın en büyük hayaline darbe
  • MHP'de 4 isme ihraç talebi
  • Erdoğan: ''Suriyelileri vatandaşlığa alacağız''

FENOMEN GELİN ADAYI BABAEVİNE DÖNDÜ

Fenomen gelin adayı babaevine döndü

Ekranların en çok konuşulan ismi olan gelin adayı Hanife ekranlara veda ederek ailesinin yanına döndü.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Ekranların fenomen gelin adayı Hanife dediğini yaptı, uçağa binip zafer işareti yaparak ailesinin yanına, İzmir'e yol aldı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ekranlara veda edeceğini duyuran gelin addayı Hanife dediğini yaptı.

ekranlara-veda-eden-hanife-zafer-isareti-yapip-9260988_40_m.jpg

İZMİR'E, AİLESİNİN YANINA GİTTİ

Kararının arkasında duran Hanife, ilk iş eşyalarını toparladı,  İzmir'e bilet aldı ve akşam saatlerinde uçağa binip ailesinin yanına  İzmir'e gitti.

"ZAFER İŞARETİ" YAPARAK UÇAKTA POZ VERDİ

Uçakta "zafer işareti" yaparak çektirdiği fotoğrafını  Instagram hesabından paylaşan Hanife, paylaşımını yorumlara kapattı ve polimiklere yol açmamak için paylaşımına herhangi bir not eklemedi.

İşte sosyal medya paylaşımı;

ekranlara-veda-eden-hanife-zafer-isareti-yapip-9260988_3929_m.jpg

795
-
Bankadan faizsiz para müjdesiBankadan faizsiz para müjdesi
Eski Bakan ve müsteşar Ömer Dinçer'den ağır eleştirlerEski Bakan ve müsteşar Ömer Dinçer'den ağır eleştirler
Mehmet Ali Ağca'dan Gülen'e: İntihar etMehmet Ali Ağca'dan Gülen'e: İntihar et
İrfan Değirmenci'den yeni açıklamaİrfan Değirmenci'den yeni açıklama
''MHP tabanı kararını verdi''''MHP tabanı kararını verdi''
AK Parti'de ''hayır'' istifaları; CHP'ye katıldılarAK Parti'de ''hayır'' istifaları; CHP'ye katıldılar
Kanal D'de İrfan Değirmenci istifasıKanal D'de İrfan Değirmenci istifası
Sedat Peker'den 'hayır'cı anneye cevapSedat Peker'den 'hayır'cı anneye cevap
PKK'ya birçok şehirde büyük operasyonPKK'ya birçok şehirde büyük operasyon
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS