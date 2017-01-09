Ferace Modelleri 2017’de Dikkat Çekiyor

Özellikle de her giyim tarzına vücut yapısına uygun zengin seçenek yelpazesinin bulunması bu kış sezonunda da tesettür giyim konusunda bayanlara çok özgür şekilde hareket imkanı veriyor. Birbirinden şık tesettür elbise modelleri özellikle de tek düze renklerin pastel tonlarla ağırlık kazandığı 2017 tesettür kış sezonunda birbirinden şık elbiseler ile her ortamda şık ve etkileyici bir görünüme sahip olunabiliyor.



2017 yılının kış aylarında tesettür modasının en ikonik parçalarından birisini kuyruklu abiye etek modelleri oluşturduğu tartışmasız bir gerçek. Özellikle bayanların hem özel günlerde hem çalışma ortamında hem de günlük yaşantısı içerisinde son derece özgün, şık ve zarif bir giyim tarzına sahip olabilmesi için rahatlıkla tercih edebileceği modeller olarak öne çıkıyor. Yine aynı şekilde 2017 tesettür sezonunda her sezonun olduğu gibi en popüler dış giyim grubu parçalarından birisi olarak ferace tasarımları öne çıkıyor. Ancak bu sezon hem model hem de tasarımlarındaki detayları ile göz alıcı farklılıklar barındırıyor.

Bu sezon feracelerde çok geniş renk yelpazesinin olması kombinlerde çok daha özgün seçimler yapabilme fırsatına sahip olunabiliyor. Geniş renk yelpazesi içerisinde tesettür giyimin bu sezonda öne çıkan diğer parçalarındaki trend renklere göre oluşturulacak kombinlerde lacivert, bordo, siyah ve mor renkler öne çıkıyor. Aynı modelleri farklı parçalar ile kombin ederek, günlük yaşantıdaki kullanımda farklı, iş yaşantısındaki kullanımda daha farklı görsellikler yaratabilme şansına sahip olunuyor. Üstelik her ruh haline göre bayanların kendisini iyi hissetmesini sağlayacak kombinleri yaratmaları yeni sezonunun feracelerindeki renk ve tasarım çeşitliliği ile çok daha kolay hale geliyor.

2017 kış sezonunda renk ve modellerindeki geniş yelpazesi ile dikkatleri üzerine çeken ve bayanların ilgi odağı haline gelen bir diğer tesettür giyim parçası ise tunik modelleri oldu. Son derece hareketli ve şık tasarımları ile yaratılan kombinlere canlılık katan şıklıkla zarafeti çok ince bir şekilde bir araya getirmek isteyen kadınların bir numaralı tercihi olarak birbirinden kaliteli modelleri ile tesettür tunikler yoğun ilgi görüyor.

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