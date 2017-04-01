Ferhat Göçer Sarıyer'i salladı

İstanbulluların, özellikle de Sarıyer halkının uzun zamandır merakla beklediği dev belediye hizmet binası bugün yapılan törenle kapılarını açtı. Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen davette ünlü sanatçı Ferhat Göçer de birbirinden güzel şarkılar seslendirerek dinleyenlere keyifli anlar yaşattı. Son dönemde yeniden popüler olan İzmir Marşı ve Gençlik Marşı’nı da seslendiren ünlü şarkıcıya tüm vatandaşlar hep bir ağızdan eşlik etti. Tören sonunda Sarıyer Belediye Başkanı ile birlikte güvercin uçuran Göçer, verdiği halk konseri ile ilçeye olan sevgisini bir kez daha göstermiş oldu.