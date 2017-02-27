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FERİT ŞAHENK OTOMOTİV DEVİNİ SATACAK MI ?

Ferit Şahenk otomotiv devini satacak mı ?

Garanti Bankası'ndaki son hisselerini de satıp bankacılıktan çıkan Ferit Şahenk'in televizyon ve radyo kanallarını da satacağı öne sürülmüştü. Şahenk hakkında bugün bir iddia daha ortaya atıldı.

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Katarlı bir grubun Doğuş Otomotiv’i almak için pazarlık yaptığı iddia edildi. Hürriyet'ten Emre Özpeynirci bugün yayınlanan köşe yazısında Volkswagen Grubu’nun tüm markalarının Türkiye distribütörü olan Doğuş Otomotiv'in Katarlı bir gruba satışı için pazarlıkların sürdüğünün idda edildiğini yazdı.

"Geçtiğimiz hafta Doğuş Grubu’nun Garanti Bankası’nda kalan yüzde 10’luk hissesinin 9.95’ini 3.3 milyar TL’ye İspanyol BBVA’ya satmasından kısa süre sonra telefonuma önemli bir işadamından mesaj geldi.

Mesajda, “Katarlı bir grubun Doğuş Otomotiv’i almak için pazarlık yaptığı iddiasını duydum. Doğru mu, değil mi bilemiyorum ama bir bakmakta fayda var”yazıyordu. Sabah kalkınca ilk işim küçük çaplı bir araştırma yapmak oldu. Sektörde birçok kişi benzer dedikoduyu duymuş, benim bunu söylememe şaşırmamıştı bile. Kesinlikle iz sürmeye devam etmem gerekiyordu.

Biraz daha araştırdıktan sonra rutin işlerime dönmüştüm ki internette Doğuş Yayın Grubu’nun Digiturk’ün de sahibi olan Katarlı beIN Grubu’na satıldığı iddialarını gördüm. Bir anda bu haber tüm sosyal medyaya yayılmıştı. Bunları okuyunca kendi kendime, “Herhalde bana mesajı gönderen işadamı da Doğuş Grubu’nun bu operasyonunu duymuş, otomotivle yayın grubu biraz karışmış” diye düşündüm. Ama ertesi gün hem Digiturk hem de Doğuş Grubu bu haberi yalanlayınca ibre yine otomotive döndü."

Özpeynirci satışın henüz netlik kazanmadığını ama sürpriz de olamayacağını belirtiyor.

"Doğuş Otomotiv’le ilgilenen başka bir Katarlı şirket de olabilir. Bunlar hep varsayım. Ama hükümetin Volkswagen’den son dönemde Türkiye’ye yatırım yapmasını istediğini düşünürsek, bu varsayımlar çok da saçma değil. Bundan 6 yıl önce nasıl Sabancı Grubu o dönem Türkiye’de 20-30 bin adetler arasında satan Toyota distribütörlüğünü Suudi AlJ Grubu’na 85 milyon dolara satmışsa, çok rahatlıkla bugün de Doğuş Grubu, yılda 210 bin araç satan Doğuş Otomotiv’i Katarlılara satabilir. Ama dediğim gibi bunlar aynı Yayın Grubu’nun satılma haberleri gibi birer iddia ve dedikodudan ibaret. Doğuş Grubu’nun otomobile oldukça ilgili patronu Ferit Şahenk, Doğuş Otomotiv’den vazgeçer mi, bekleyip göreceğiz."

Hürriyet
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