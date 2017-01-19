FERMAN TOPRAK: ''MENAJERİM BENİ ÖLDÜRMEK İSTİYOR''

Ferman Toprak: ''Menajerim beni öldürmek istiyor''

Aracı kurşunlanan türkücü Ferman Toprak, savcılığa suç duyurusunda bulundu: ''Eski menajerim İsmet Günbeyi beni öldürtmek istedi''

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Şarkıcı Ferman Toprak, savcılığa suç duyurusunda bulundu: Eski menajerim İsmet Günbeyi beni öldürtmek istedi.

Ferman Toprak'ın aracı 13 Ekim gecesi Şişli'de sahneye çıktığı gece kulübünün önünde kurşunlandı. Seyir halindeki bir araçtan açılan ateş sonucu Toprak'ın lüks otosuna 10 kurşun isabet etti. Olay sonrası saldırgan ya da saldırganlar kayıplara karıştı.

Toprak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaparak suç duyurusunda bulundu. Ünlü türkücü aracını; eski menajeri İsmet Günbeyi'nin, kendisini öldürtme maksadıyla kurşunlattığını iddia etti. Eski menajer hakkında soruşturma başlatıldı.

Sabah
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