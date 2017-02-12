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FESTİVAL DÖNÜŞÜ UÇURUMA UÇTU !

Festival dönüşü uçuruma uçtu !

Antalya'da festivalden dönenleri taşıyan midibüs uçuruma yuvarlandı.

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde "Saklıkent Kar Şenliği" festivalinden dönenleri taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 07 MGC 10 plakalı minibüs, Saklıkent Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen "Saklıkent Kar Şenliği" festivali dönüşünde virajı alamayarak şarampole yuvarlandı.

İş Bankası Emekliler Derneği Antalya Şubesi üyelerinin içinde bulunduğu öğrenilen minibüs, ağaçlara takılarak durabildi.

Kazada ilk belirlemelere göre araçtaki yolculardan 2'si öldü, 9 kişi yaralandı.

Şarampole yuvarlanan araçta sıkışan yolcular, çevredeki vatandaşlar tarafından insan zinciri oluşturularak kurtarıldı.

Kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderilirken, yaralılar en yakın hastanelere kaldırıldı.

AA
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