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FETHİ SEKEN PAYLAŞIMINA SORUŞTURMA

Fethi Seken paylaşımına soruşturma

İzmir'de PKK'lı teröristlere karşı çatışan Fethi Sekin ile ilgili paylaşıma soruşturma açıldı.

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İzmir Adliyesi'ne geçen perşembe günü düzenlenen hain saldırıda PKK'lı 2 teröristle mermisi bitinceye kadar çatıştıktan sonra şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile ilgili bir kliniğin sosyal medya hesabından yapılan ve tepki çeken paylaşımla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı. İl Sağlık Müdürü Bedia Salnur, "Bizim konuşurken bile sesimizin titrediği, gözümün dolduğu bir konuda firmanın yaptığı paylaşım hakkında soruşturma başlattık" dedi. Firma ise yaptığı açıklamayla özür diledi.

İzmir Adliyesi'ne geçen perşembe PKK'lı teröristler tarafından bombalı araç ve kalaşnikoflu saldırıda, mübaşir Musa Can ile teröristlerle son mermisi kalıncaya kadar çatışan kahraman polis Fethi Sekin şehit oldu. Patlamanın ardından İzmir'de faaliyet gösteren bir firma, şehit Sekin'in daha önce kendi kliniklerine geldiğini ve ona saç ekimi yaptıkarını hatırlatan bir paylaşımda bulunması sosyal medyada tepki çekti. Tepki üzerine firma yetkilileri bir açıklama yaptı. Açıklamada, paylaşımın anlaşmalı olarak çalışılan reklam ajansı tarafından yapıldığı, paylaşımın firmanın şehit Sekin'e olan yakınlığını anlatmak olduğu ancak maksadını aştığı, bu nedenle şehit Fethi Sekin'nin ailesi ve kamuoyundan özür dilendiği belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuyla ilgili bilgi veren İl Sağlık Müdürü Bedia Salnur, firma hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. İl Sağlık Müdürü Salnur, "Sağlık Müdürlüğü olarak bu yapılan paylaşıma istinaden bir soruşturma başlattık. Bizim konuşurken bile sesimizin titrediği, gözümün dolduğu bir konuda firmanın şehidimiz üzerinden yaptığı paylaşımla ilgili soruşturma sürüyor. Şehidimiz böyle bir şey yaptırdı veya yaptırmadı kime ne, belki yakını bile hasta mahremiyeti noktasında böyle bir şeyi bilmek istemeyecek. Hassas olunan noktalar bunlar" diye konuştu.

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Fethi Seken paylaşımına soruşturma

DHA
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