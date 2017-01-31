Fethi Sekin, şehit olmasaydı kardeşine kız isteyecekti

İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısında, Kaleşnikoflu iki teröristin ölü ele geçirilmesi sırasında tabancasıyla girdiği çatışmada kahramanca şehit olarak yüzlerce canı da kurtaran 3 çocuk babası 44 yaşındaki Fethi Sekin’i, babası Mehmet Zeki Sekin anlattı. Oğlunun şehit olduğu sırada İzmir’de ameliyatta bulunan baba Sekin, hastaneden taburcu olur olmaz, Elazığ’a gelerek Baskil ilçesi Doğancık köyündeki şehit oğlu ve eşinin mezarını ziyaret edip, dua etti.

“BİR FETHİ SEKİN ÖLÜR, BİN FETHİ SEKİN DOĞAR”

Oğlunun kahramanlığının tüm Türkiye’ye yayıldığını belirten Şehit babası Sekin, “Bir Fethi Sekin ölür, bin Fethi Sekin doğar. Biz birlikte olduğumuz sürece hiçbir örgüt bizi yıkamaz, vatanımızı parçalayamaz, engel olamaz” dedi.

“KORKU NEDİR BİLMEZDİ, BİRAZ DA YARAMAZLIK YAPARDI”

Oğlunun çocukluğunu anlatan baba Sekin, “Oğlum çocukluğunda da korkusuzdu. Korku nedir bilmezdi, biraz da yaramazlık yapardı. Biz emeğimizle birlikte neyimiz var neyimiz yok çocuklarımıza verdik, yetiştirdim. Onları okutup, evlendirdim” diye konuştu.

“ŞEHİT OLMASAYDI, KARDEŞİNE KIZ İSTEYECEKTİ"

Sadece çocuklarından öğretmen olan Vedat’ın bekar olduğunu ifade eden Sekin, “Şehit oğlumla birlikte gidecek ve evlenecek olan oğlumla Batman’da kız isteyecektik. Nasip olmadı gidemedik” ifadelerinde bulundu.

Kahraman şehit Fethi Sekin’in, şehit olmasaydı önceden planlanan ve uçak biletlerinin bile alındığı kardeşi Vedat için bu günlerde kız istemeye gelmiş olacağı öğrenildi.

Oğluyla gurur duyduğunu her defasında sözlerine ekleyen şehit babası, oğlunun emekli olduğunda köyde bir ev yaptırma hayali olduğunu ancak o evi yaptırmasa da şehitlik evini yaptırdığını kaydetti.

ŞEHİT SEKİN’İN EŞYALARI KÜLTÜR EVİNDE SERGİLENECEK

Şehit babası Sekin ve yakınları Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’ı da ziyaret etti. Başkan Yanılmaz, şehit Fethi Sekin’in adını yaşatmak için güzel bir yere vereceklerini aktararak, bu konuyla ilgili Vali Murat Zorluoğlu ile bir görüşme yaptığını ifade etti. Yanılmaz, “Harput’ta İl Özel İdaresi ile birlikte yaptığımız kültür evi var, oraya da ismini vereceğiz. Aynı zaman da orada şehidimizin özel eşyaları, bilgileri, dokümanların, yayınlarında olduğu bir yer haline gelecek. Rahmetli kardeşimiz Fethi Sekin’le ne kadar gurur duysak azdır. Bir Fethi Sekin sadece Elazığ’a, Türkiye’ye değil Dünyada ki bütün mazlumlara, duruşun ne olduğunu net bir şekilde ortaya koymuştur” dedi.