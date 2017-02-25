Fethi Sekin'i şehit eden saldırının talimatını o vermiş

Mardin Nusaybin’de geçtiğimiz hafta öldürülen Behzat kod adlı PKK’lı terörist M.C.’nin, İzmir Adliye Sarayı’na yönelik bombalı saldırının talimatını veren isim olduğu ortaya çıktı.

Mardin’de güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonda öldürülen PKK/ KCK’nın Mardin bölge sorumlusu ‘Behzat’ kod adlı M.C.’nin, daha önce ortaya çıkan eylem talimatlarına ek olarak, İzmir Adliye Sarayı önündeki terör saldırısının talimatını da verdiği ortaya çıktı. İzmir Adliye Sarayı’na düzenlenen saldırıda polis memuru Fethi Sekin şehit olmuştu.

2 PKK’LI ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Bayraklı İlçesi’ndeki İzmir Adliye Sarayı’nda geçen 5 Ocak’ta meydana gelen saldırıda, adliye otoparkına giremeyen saldırganlar bombalı aracı patlatıp, ardından polis memuru Fethi Sekin’le çatışmaya girdi. Bir saldırganı vurduktan sonra mermisi bitinceye kadar çatışan Sekin, diğer saldırgan tarafından şehit edildi.

12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde çalışan Musa Can ise silah sesleri üzerine camdan dışarı bakarken vurularak şehit oldu. Saldırıyı gerçekleştiren teröristler M.Ç. ve A.Ç. öldürüldü. Araştırmalar sonucu PKK’nın sözde ‘özel kuvvetler’ biriminde eğitim aldıkları belirtilen 2 teröristin Suriye’den Mardin’e geçtiği, burada PKK/KCK’nın Mardin bölge sorumlusu olan ‘Behzat’ kod adlı M.C.’den talimat aldıktan sonra 28 Aralık’ta İzmir’e geldiği ortaya çıktı.

Habertürk Gazetesi'nde yer alan habere göre, saldırıda kullanılan 2 aracı satın alan teröristlerin kaldığı evin sahibi A.K.’nın ise 1 Ocak’ta Hakkâri’den Kuzey Irak’a çıkış yaptığı kamera kayıtlarından tespit edildi. İzmir Adliye Sarayı’na yönelik saldırı talimatını verdiği öne sürülen ‘Behzat’ kod adlı M.C., geçtiğimiz hafta Mardin Nusaybin’de düzenlenen operasyonda güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.

PKK/KCK Mardin bölge sorumlusu olduğu belirtilen M.C.’nin kaldığı sığınakta ise çok sayıda patlayıcı ile Katyuşa mermisi ele geçirildi. ‘Behzat’ ve operasyonda birlikte öldürüldüğü teröristin İstanbul Vezneciler, Vodafone Arena, Ankara Merasim Sokak, Kızılay, Adana ve Kayseri’de Çarşı iznine çıkan askerlere yönelik saldırıların talimatlarını verdiği saptandı.

150’DEN FAZLA ŞEHIT

M.C.’nin son olarak geçtiğimiz hafta Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde hâkim ve savcıların kaldığı lojmanlara düzenlenen ve 1’i çocuk 2 kişinin şehit olduğu saldırı talimatını da verdiği belirtildi. Son 1.5 yılda yaşanan bu saldırılarda 150’den fazla kişi şehit oldu. Öldürülen PKK’nın ‘Behzat’ kod adlı Mardin bölge sorumlusunun adının ilk etapta Yaşar Uygur olduğu öne sürülmüş ancak alınan parmak izinin ardından Diyarbakır nüfusuna kayıtlı 37 yaşındaki M.C. olduğu belirtilmişti.