Fethi Sekin'in teröristlerin üzerine koştuğu anlar kamerada

İzmir'de Bayraklı Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında hainlere geçit vermeyen şehit polis Fethi Sekin'in son görüntüsü ortaya çıktı.

KATLİAMI KAHRAMAN POLİS ENGELLEDİ

Bombalı araçla dikkat dağıtarak kalaşnikoflarla adliyede katliam yapmak isteyen teröristlerin yapmak istediği büyük katliamı, teröristleri ilk fark eden ve çatışmaya giren, ardından çıkan çatışmada şehit düşen Fethi Sekin adlı kahraman polisimiz önledi. Sekin'in teröriste doğru korkusuzca yürüyüşü güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.