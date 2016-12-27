''FETHULLAH GÜLEN AKIL HASTANESİNDE TEDAVİ GÖRDÜ''

''Fethullah Gülen akıl hastanesinde tedavi gördü''

FETÖ elebaşı Gülen'in geçmişte akıl hastanesinde tedavi gördüğü iddia edildi.

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TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkan Vekili Selçuk Özdağ, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in, 1976-1977'de Manisa'da akıl hastanesinde tedavi gördüğünü ileri sürdü.

TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkan Vekili Selçuk Özdağ, Fetullah Gülen'le ilgili çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. İzmir'de bir otelde Medya Platformu üyesi gazetecilerle buluşan Özdağ, ülkenin, "cumhuriyet, demokrasi, hukuk, adalet, liyakat, ehliyet" gibi sihirli kelimelere ihtiyacı olduğunu ve bu sözlerin de Türkiye'yi selamete götüreceğini belirtti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 50 yıllık bir yapı olduğunu vurgulayan Özdağ, "Bu örgüt bir projedir. Fetö, 1976 -1977'de Manisa'da bulunan akıl hastanesinde tedavi gördü. Kendisiyle 1976'da aynı mahallede ikamet ettik. Hastane evraklarını temin etmek için uğraştım ama bu dosyaların yakıldığını öğredim." dedi. Özdağ, FETÖ'nün himmetle başladığını ve daha sonra büyük şirketler kurduğunu aktardı.

Örgütte, görünmeyen şirketlerin de olduğunu ifade eden Özdağ, "Mesela Kemal Batmaz'ın 50 şirketi var. Bu yapı, para nereden geleceğini iyi biliyor. Bu yapı, Türkiye'deki bir akıl değil. Bundan emin olun. Kesinlikle yabancı istihbarat örgütleri tarafından dizayn edilmiş, buna yüzde yüz inanın." diye konuştu. Komisyonun çalışmaları hakkında da bilgi veren Özdağ, raporun yaklaşık bin 300 sayfayı bulacağını kaydetti.

AA
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