  • FETÖ, Betternet uygulamasıyla haberleşiyor
  • İstanbul'daki özel hastanede skandal görüntü
  • Erdoğan: Atatürk olsa ''evet'' derdi
  • ''Almanya, MİT'in verdiği listedeki isimleri uyardı''
  • Dışişleri Bakanı'ndan son referandum anketi

FETÖ, BETTERNET UYGULAMASIYLA HABERLEŞİYOR

FETÖ, Betternet uygulamasıyla haberleşiyor

'FETÖ' soruşturması kapsamında Adil Öksüz ile irtibatlı olduğu ileri sürülen K.G. gözaltına alındı. K.G.’nin cep telefonunda yapılan incelemede ByLock benzeri ‘Betternet’ uygulamasına rastlandı

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 'FETÖ' soruşturmaları kapsamında 23 Mart’ta bir eve düzenlenen baskın sırasında yatak odasına koşan K.G. cep telefonunu saklamaya çalıştı. Telefonu alan polis, “Şifresi ne?” diye sordu. Şüpheli, “Unuttum, bilmiyorum” dedi.

Evde yapılan aramada kriptolu notlar, çok sayıda örgüte ait yasaklı kitap ve kitapların içine saklanmış 12 bin TL, 8 bin dolar ve 4 bin Euro ele geçirildi.

GSM hattı olmadan kullanılabiliyor

Örgütün talimat notlarında “Yakalandığınız takdirde savunmanızda ByLock sorulursa, bu programın tespitinin yasal olmadığını ve MİT’in böyle bir tespit yapmasının yasadışı olduğunu söyleyin” yazıldığı iddia edildi.

Evde toplantı halinde olan başta K.G. olmak üzere tüm şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemelerde, “Betternet” adlı ByLock benzeri bir haberleşme ağına rastlandı. Şüphelilerin VPN kullanarak “Betternet”e bağlandıkları, “uçak modu”na alınan ve içinde GSM hattı olmayan telefonlarla bu program üzerinden haberleştikleri belirlendi.

VPN’den ücretsiz indirilen “Betternet” ile mesajlaşılarak, ses bağlantısı yapıldığı saptandı. Örgütün, yer tespitine olanak sağlayan sinyal vermediği için bu sistemi kullandığı ifade edildi. Şüphelilerin örgüt evlerinde seyyar wi-fi ile projeksiyon cihazı da ele geçirildi.

Sahte kimlikle yakalandı

Operasyon sürerken evin çevresinde arama yapan polis, K.G.’nin evinin karşısında sırt çantalı biriyle karşılaştı. Polis, şüpheliden çantasını açmasını istedi. “Spora gidiyorum, malzemelerim var” diyen şüphelinin çantasından spor malzemesi çıkmadı. Spora gittiğini söyleyen kişinin gerçek adının H.K. ve hakkında yakalama kararı olduğu belirlendi. H.K.’nın üzerinden ‘Yavuz Yıldırım’ adına sahte kimlik çıktı.

Habertürk
1474
-
Pizzacıda seks yapan kadından olay açıklamaPizzacıda seks yapan kadından olay açıklama
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Gene giderimKılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Gene giderim
FETÖ'nün medya yapılanması davası başladıFETÖ'nün medya yapılanması davası başladı
Sedat Peker'den babasıyla ilgili şok açıklamaSedat Peker'den babasıyla ilgili şok açıklama
Fuhuştan yakalanan kadınlar itiraf ettiFuhuştan yakalanan kadınlar itiraf etti
3 milyar dolarlık servet onlara kaldı3 milyar dolarlık servet onlara kaldı
TRT Erdoğan'ın da anlatıldığı diziyi bitirdiTRT Erdoğan'ın da anlatıldığı diziyi bitirdi
Referandum afişine saldırı !Referandum afişine saldırı !
Kokudan kapı ve pencerelerini açamıyorlarKokudan kapı ve pencerelerini açamıyorlar
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS