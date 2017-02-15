FETÖ Bosna Hersek'i de mesken tutma peşinde

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Türkiye'den kaçan örgüt mensuplarının uğrak yerlerinden biri de Bosna Hersek oldu. Örgütün Türkiye'den kaçan mensupları, birçok Avrupa ülkesi gibi, FETÖ'nün uzun yıllardır yapılandığı Bosna Hersek'e de yerleşmeye çalışıyor.

FETÖ'nün yıllardır okulları, firmaları, medya organları ve yayınevleri aracılığıyla yuvalandığı Bosna Hersek'e kaçan örgüt mensupları, burada küçük masraflarla firma kurup resmi statü alma peşinde. FETÖ mensuplarının Bosna Hersek'e yerleşmek için başvurduğu bir diğer yöntem ise yönettikleri okul ve firmalara kaydolup oturma ve çalışma izni almak.

Sadece başkent Saraybosna'da değil, ülkenin farklı şehirlerinde, farklı sektörlerde firmalar kurup "sözde" iş yapan örgüt mensupları, bu şekilde Bosna Hersek'te yasal olarak kalma hakkı elde ediyor.

Ülkenin karmaşık bürokrasisi, FETÖ'nün uzun yıllar burada yuvalanmış olması ve maddi anlamda ülkenin uygun yaşam koşullarına sahip olması, Türkiye'den kaçan örgüt mensuplarına Bosna Hersek'i cazip kılan etkenlerin başında geliyor.

Resmi bir veri olmamakla birlikte darbe girişiminin ardından Türkiye'den kaçıp Bosna Hersek'e yerleşenlerin sayısının yüze yakın olduğu tahmin ediliyor. Bosna Hersek'e gelip iş kuran ya da örgütün idaresindeki okullara kaydolup öğrenci statüsü ile oturma veya çalışma izni alan FETÖ mensupları, gerekli belge sorununu ise söz konusu okullarda çalışanlar aracılığıyla çözüyor.

Sahte isimler, farklı hikayeler

Öte yandan Bosna Hersek'e yerleşip sözde iş yapan örgüt mensuplarının kendilerini farklı isimlerle tanıttıkları ve herkese farklı "Bosna Hersek'e yerleşme" hikayeleri anlattıkları biliniyor. Örgüt mensuplarının Türklerin çok olduğu şehirlere değil, Türklerin az olduğu küçük şehirlere yerleşmesi de dikkat çekiyor.

Bu arada, Bosna Hersek'teki yasalara göre, ülkede oturma izni alacak kişinin ilk başvurusunda Türkiye'deki adli makamlardan alınmış ve Boşnakçaya tercüme edilmiş sabıka kaydı talep ediliyor. Dolayısıyla Türkiye'de aranan veya hakkında yakalama kararı bulunan bazı isimlerin bu konuyu nasıl çözdüğü de kafalarda soru işareti yaratıyor.

Bosna Hersek'teki yönetim boşluğunu ve karmaşık bürokrasiyi iyi bilen FETÖ mensupları, her geçen gün burada daha fazla kök salıyor. Bugün Saraybosna'daki tarihi Başçarşı ve civarında FETÖ mensuplarının açtığı dükkanları görmek de mümkün.

Öte yandan, örgüt mensuplarının ülkedeki iki entiteden biri olan ve nüfusunun çoğunluğunu Sırpların oluşturduğu Sırp Cumhuriyeti'ne (RS) yerleşmek için altyapı çalışmalarına başladığı bilgileri de mevcut.

FETÖ mensuplarının, Bosna Hersek'in yanı sıra okul ve şirketleri bulunan diğer bölge ülkelerine de benzer yöntemlerle yerleştiği tahmin ediliyor.