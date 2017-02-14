FETÖ davalarının tarihleri belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock kullanımı ile bazı kurumlardaki yapılanmalarına ilişkin iddianameleri kabul eden İstanbul ağır ceza mahkemeleri, sanık sayısı fazla olan davaların duruşmalarını Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu'ndaki büyük duruşma salonunda, az olanları ise Çağlayan'da duruşma salonlarında gerçekleştirecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/Paralel Devlet Yapılanması'nın (PDY) şifreli haberleşme programı ByLock kullanımıyla ilgili soruşturmalar sonunda hazırlanan iddianamelerin gönderildiği İstanbul ağır ceza mahkemelerinin, yeni davalarla ilgili duruşma tarihi ve yeri kararları belli oldu.

Tensip tutanaklarında, özellikle tutuklu sanık sayısı fazla olan davaların Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu'ndaki büyük duruşma salonunda, sanık sayısı nispeten daha az olan davaların ise Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda yer alan mahkeme duruşma salonlarında görülmesi kararlaştırıldı. Darbe girişimi ve terör davalarına bakmakla görevlendirilen İstanbul 13, 14, 22, 23, 24 ve 25. ağır ceza mahkemelerinin tensip tutanaklarında, davalarla ilgili sanık sayısı ve tutukluluk durumuyla ilgili bilgiler de yer aldı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen askerlerle ilgili hazırlanan 3 ayrı iddianameyi kabul ederek, 3 ayrı duruşma tarihi verdi. Buna göre, askerlerin olduğu 18 sanıklı davanın ilk duruşması 22 Mart, 19 sanıklı davanın ilk duruşması 29 Mart ve 15 sanıklı davanın ilk duruşması 19 Nisan'da Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda gerçekleştirilecek.

Polis ve akademisyenlerin davaları

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, ByLock kullandıkları tespit edilen polislerle ilgili hazırlanan 86 sanıklı iddianameyi kabul etti. Tensip tutanağında davanın ilk duruşmasının 20 Mart'ta Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu'ndaki büyük duruşma salonunda yapılması kararlaştırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ByLock ile ilgili hazırlanan iddianamelerin birçoğu İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Bu mahkeme, Marmara Üniversitesi öğretim görevlisi tutuklu 15 sanıkla ilgili davanın ilk duruşmasının 7 Mart'ta, Hava Harp Okulu görevlisi bazı subayların olduğu davanın ilk duruşmasının 21 Mart'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndaki duruşma salonunda yapılmasını hükme bağladı. Heyet ayrıca, FETÖ'nün cezaevi yapılanması kapsamında 70 infaz koruma memurunun yargılanacağı ByLock davasının ise 11 Nisan'da Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu'ndaki büyük duruşma salonunda yapılmasına karar verdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı da sanık

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, Yıldız Teknik Üniversitesinde (YTÜ) açığa alınan aralarında 7 profesörün de bulunduğu 21'i tutuklu 83 sanık hakkında, "terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul ederek, duruşmaların sırasıyla 10, 11, 12, 13 ve 14 Nisan'da Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında yapılmasını kararlaştırdı.

İstanbul Üniversitesindeki (İÜ) akademik yapılanmaya ilişkin hazırlanan ikinci iddianameyi de kabul eden mahkeme heyeti, aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Doç. Dr. Fatih Gürsul'un da bulunduğu 10'u tutuklu 40 sanığın 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasını Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında gerçekleştirecek. Bu davaya ilişkin ilk duruşma, 17 Nisan'da yapılacak.

ByLock kapsamında tutuklanan 29 asker hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iki iddianame de İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Mahkeme heyeti, 19 sanıklı davanın ilk duruşmasının 7 Mart'ta, 10 sanıklı davanın ilk duruşmasının ise 20 Mart'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda yapılmasına karar verdi.

Eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) çalışanı 26 tutuklu sanık hakkında hazırlanan iddianameyi de kabul eden mahkeme heyeti, davaya ilişkin ilk duruşmanın 3 Nisan'da Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda yapılmasını karara bağladı.

İncelemesi süren iddianameler

Bu arada İstanbul ağır ceza mahkemelerine gönderilen bazı iddianamelerin incelemesi sürüyor.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim görevlisi 33'ü tutuklu, 2'si yakalamalı 35 şüpheliyle ilgili hazırlanan, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi ise ByLock kullandıkları gerekçesiyle FETÖ şüphelisi 92 polisle ilgili hazırlanan iddianameleri inceliyor.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, ByLock kullandıkları gerekçesiyle FETÖ'nün cezaevi yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 45'i tutuklu 49 şüpheli, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün adliye yapılanmasıyla ilgili 87'si tutuklu 129 şüpheli, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, örgütün Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yapılanmasıyla ilgili 2'si tutuklu 8 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameleri inceleme işlemine devam ediyor.

"Uyuyan hücreler" iddianamesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından FETÖ'nün TSK'nın "uyuyan hücreleri"ne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonunda, siviller ve subayların da bulunduğu 41'i tutuklu 45 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Aralarında örgütün askeri denetimini yapmakla görevli olduğu ve "murakıp" olarak adlandırıldığı öne sürülen Hasan Pakır ve eski vali yardımcısı Şaban Erdoğan'ın da bulunduğu 7 şüphelinin, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 22,5 yıla kadar, diğer şüphelilerin de "terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianame, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Bu mahkemenin iddianameyle ilgili incelemesi de sürüyor.