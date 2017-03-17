FETÖ davasında 20 tahliye birden

Antalya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polislikten ihraç edilip haklarında terör örgütü üyeliği suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istenen 49'u tutuklu 78 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması, üç günün sonunda tamamlandı. Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti; Ali Ballı, Kadir Aktaş, Tahir Can Akın, İbrahim Barış Aydın, Tekin Şeker, Ünzile Silis, Murat Şahin, Abdullah Kocaman, Bedri Kuncan, Hicabi Demirel, Tunay Erdem, Hüseyin Koca, Hüseyin Kuru, Ömer İnanç Eğilmez, Bekir Kuşaksız, Halis Kaya, Murat Coşkuner, Selçuk Okyay, Ahmet Sezgin ve Özkan Çelik'in adli kontrolle tahliyesine karar verdi. Mahkeme, 29 sanığın tahliye talebini ise kabul etmedi.

Hakkında yakalama kararı bulunan Erdal Manav, Ahmet Tolga Şen, Mehmet Akpınar, Şuayip Ünal, İsmail Barış Tayyar, Feyzi Ateş ve Mehmet Kurt hakkındaki kamu davalarının ayrılmasına karar veren mahkeme, sanıkların mal varlıklarına ve hesaplarına konulan tedbirlerin ise kaldırılmasına hükmetti. Tutuksuz sanıklar hakkında yurtdışına çıkış yasağı dışında tüm adli kontrollerin de kaldırılmasına karar veren mahkeme, tutuksuz sanıklardan Oğuz Tunçel, Abidin Yanık, Ahmet Yatırlı, Hasan Arslan ve Osman Yavuz'un tutuklanmasına yönelik cumhuriyet savcılığının talebini ise reddetti. Karar, tahliye edilen sanık yakınlarını sevindirdi.