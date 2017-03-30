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FETÖ DAVASINDA FLAŞ TAHLİYELER

FETÖ davasında flaş tahliyeler

Adana'da FETÖ soruşturması kapsamında 145 polisin yargılandığı davada 25 sanık tahliye edildi.

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Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında daha önce meslekten ihraç edilen ve açığa alınanların da bulunduğu çeşitli rütbelerdeki 93'ü tutuklu 145 polisin yargılandığı davada 25 sanık tahliye edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada "terör örgütü üyesi olma", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 15 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Hatay, Şanlıurfa ve Kahramahmaraş'ta tutuklu bulunan bazı sanık polisler ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) duruşmaya katıldı.

Sanık sayısının fazlalığı nedeniyle Adana Bölge Adliye Mahkemesinde görülen duruşmada savunma yapan bazı sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek ByLock programını kullanmadıklarını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen S.B. ve F.Ö. ile 23 polisin atılı suçun niteliği, tutuklulukta geçirdikleri süre, dosya kapsamına yansıyan delil durumu ve savunmalarının alınmış olması gerekçesiyle tahliyelerine karar vererek duruşmayı 28 Haziran'a erteledi.

AA
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