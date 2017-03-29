FETÖ durmuyor ! Gizli toplantıda kıskıvrak yakalandılar

İstanbul Organize Polisi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in talimatıyla toplantı yapan 7 örgüt üyesini suçüstü yakaladı. Daha önce FETÖ'nün şirketlerinde yöneticilik yapan şüphelilerin yeniden yapılanma için biraya geldiği ihtimali üzerinde duruluyor. Hücre evinde, örgütün şifreli yazışmaları da bulundu. Ayrıca evden teröristbaşı Gülen'e ait olduğu iddia edilen özel paketlere sarılmış halde çiğnenmiş 3 sakız, yine özenle korumaya alınmış peçete ve 4 adet iç çamaşırı çıktı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Mart ayı içerisinde gizli toplantılar düzenleyeceği istihbaratı üzerine teyakkuza geçti. Polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken, örgütün toplantıyı Üsküdar'da bir hücre evinde düzenleyeceği ihbarı emniyete ulaştı. Operasyon kararı alan polis, söz konusu daireyi abluka altına aldı. FETÖ'cüler toplantı halindeyken baskın yapıldı.

YENİDEN YAPILANMA PLANI!

Yeni Şafak'tan Hamdi Koçoğlu'nun haberine göre; Operasyon kapsamında, FETÖ'nün şirketlerinde yönetici olarak görev almış ve daha sonra ihraç edilmiş 7 şüpheli gözaltına alındı. Toplantının yapıldığı yerde yapılan aramalarda tüm belge, doküman ve dijital materyallere el konuldu. İlk tespitlere ve ele geçirilen dokümanlara göre, toplantının örgütün yeniden yapılanması için ilk adım olduğu belirlendi. Polisin suçüstü yaptığı baskında, FETÖ üyelerinin tüm cep telefonları ve diğer elektronik eşyaları başka bir odada bıraktığı görüldü.

KAKAO TALK İLE İRTİBAT KURMUŞLAR

Yakalanan 7 FETÖ'cünün gizli toplantılar için irtibatı Kakao Talk adı verilen gizli yazışma ağı ile kurduğu belirlendi. FETÖ'cülerin irtibatı sağladıktan sonra, cep telefonlarından bu uygulamayı kaldırdığı anlaşıldı. Yapılan incelemeler ise cep telefonunda Kakao Talk uygulamasının kullanıldığını kanıtladı.



GARDIROPTAN ÇANTA ÇIKTI

Adreslerde yapılan incelemelerde ayrıca, yatak odasındaki gardırop içerisine gizlenmiş bir çanta ele geçirildi. Çanta içerisinden, özel paketlere sarılmış halde çiğnenmiş 3 sakız, yine özenle korumaya alınmış peçete ve 4 adet iç çamaşırı çıktı. Polis, kullanılmış olan bu eşyaların FETÖ elebaşı Gülen'e ait olabileceğini değerlendiriyor. Öte yandan toplantı odasında bulunan şüphelilere yönelik yazılmış özel mektuplarda toplandı.

Fıkralı mesaj

FETÖ'cülerin toplantı yaptığı hücre evinden çok sayıda klasör içinde doküman ele geçirildi. FETÖ toplantısında ele geçirilen klasörler içerisinden askeri yazışmalar da çıktı. Ancak belgelerin yer aldığı her klasörün ilk sayfasının "emir silsilesinin bozulmasıyla dalga geçen bir fıkra" olması dikkat çekti. Bu yazışmalar soruşturmayı derinleştirirken, fıkralı mesajın çözülmesi için çalışmalar sürüyor.