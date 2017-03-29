FETÖ, e-Okul’a da sızmış

1992'den itibaren MEB'e yazılım hizmeti veren firmanın sahibi tarafından savcılığa verilen ifade şok etkisi yarattı.

Sözcü gazetesinden Asuman Aranca'nın haberine göre ifadede 2004 yılında eğitim programlarını geliştirdiklerini ve MEB ile anlaştıklarını söyleyen yazılım firmasının sahibi MEB'deki FETÖ'cü yöneticinin kendilerinden kaynak kodlarını istediğini anlattı:

“Tutuklanma tehditleri olunca kodları vermek zorunda kaldık. Programın kaynak kodları değiştirilip, özlük bilgilerinin bir merkezde toplanması sağlanarak e-Okul ismi ile yeni bir program yaratılmış gibi okullarda kullanıldı. Bu program FETÖ'nün MEB içerisindeki etkinliğinin artırılmasında ve öğrenci araştırmalarında etkin şekilde kullanılmıştır.”

İfadede FETÖ'nün bu programı sadece ismini değiştirerek MEB projesi altında tüm okullarda kullanılmasını sağladığını söyledi ve şu çarpıcı bilgiyi verdi: “Halen tüm öğrenci, öğretmen ve velilerin özlük bilgileri MEB'dedir. Bu havuzdan toplanan bilgilerle IQ'su yüksek zeki ve başarılı öğrencilerin tüm bilgileri belirlenip, örgütün amaç ve faaliyetleri doğrultusunda kullanılıyordu. Bazı öğrenciler askeri okullara, bazıları tıp, hukuk, maliye gibi örgütün istediği fakültelere gönderiliyor, eğitim dönemlerinde bu öğrenciler örgüte kazandırılıyordu.”