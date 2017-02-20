''FETÖ, FETÖ'cü diye ihbar ediyor''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil üst düzey devlet yöneticilerin kullandığı kriptolu telefonların dinlenmesi sonucu elde edilen verileri geri gelmeyecek şekilde sildiklerini itiraf eden FETÖ şüphelisi Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nda (TİB) mühendis olarak görev yapan E.A., örgütün yapısı ve uygulamaları hakkında da detaylı itiraflarda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman’ın aldığı ifade, kripto telefonların dinlenmesine ilişkin dava başta olmak üzere FETÖ’ye yönelik soruşturmalar ve diğer davalara delil olarak sunuldu. Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre; kripto davası şüphelisi mühendis E.A.’nın, Savcı Yücel Erkman’a verdiği ifade özetle şöyle:

“Emniyet Genel Müdürlüğü, HSYK, Silahlı Kuvvetler ve TİB gibi kurumlar ‘hususi hizmet’ alanı olarak kabul ediliyordu. ‘Hususi abi’ler de bir öğrenciyi, örgüte ilk dahil edildiği kolej ya da lise seviyesinden alıyor, hedeflenen göreve getirilene kadar ve bu göreve devam ettikçe ilgileniyorlardı.

Örgütün genel uygulaması özellikle abiler aracılığıyla sürekli örgüt mensuplarını örgüte bağlı tutmak, kafalarında birtakım şüpheler oluşmuş ise bu şüpheleri gidermek şeklindedir. Bu kapsamda örgüt yayınlarının dışında hiçbir yayının, basının takip edilmemesi tavsiye edilir. Deşifre olunmaması istenirdi.

17-25 Aralık’tan sonra örgütle ilgili şüphelerim oluşmaya başlamıştı. Seçimlerde herkese bulundukları bölgede, iktidar partisi dışında en güçlü olan partiye oy verilmesi söylendi. Bu dönemde örgüt propagandasından uzaklaştığım için örgütün yanlışlarını daha iyi görmeye başlamıştım. Ancak örgütle bir anda ayrılmak kolay değildir. Özellikle hükümetin son 3 yılda FETÖ’cülerle mücadele ettiği bilindiği için muhalif olarak gördükleri kişileri FETÖ’cüdür diye ihbar ediyorlardı. Özellikle BİMER üzerinde şikayetçi olunuyordu. Daha önce düşünmüş olmama rağmen bu şekilde bir ihbara muhatap olmamak için zaman içerisinde ayrılmayı hedeflemiş ve ona göre hareket etmeye başlamıştım.”