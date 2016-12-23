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FETÖ HİMMET PARALARINI BÖYLE UÇURMUŞ !

FETÖ himmet paralarını böyle uçurmuş !

FETÖ'cülerin yurt dışına para kaçırırken çekilen görüntüsü ortaya çıktı.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün finansal yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 32 şüpheliden 26'sı tutuklanırken, örgütün 2014 yılında yurt dışına para kaçırma görüntüsü ortaya çıktı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 Aralık tarihinde FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik 57 adrese operasyon düzenlemişti. Operasyon kapsamında yurt dışına para kaçırdığı belirlenen iş adamları H. G., A.Y. D., F.E., G. Z., S. Ö. ile birlikte Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda çalışan hava trafik kontrolörlerinin de aralarında bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin yurt dışına para kaçırma görüntüleri ise incelemeye alındı.

Atatürk Havalimanı'nın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, H. G., B.O., F. S. ve M.A S.'nin Atatürk Havalimanına gelerek, aralarına sonradan katılan F. E. ile birlikte bilet kontuarının önünde bekliyorlar. Şüpheliler bir süre sonra hava trafik kontrolörleriyle konuşmaya başladıkları görülüyor.

Şüphelilerin daha sonra dış hatlar gidiş katındaki pasaport kontuarı önüne geliyorlar. İşlemlerini yapan H.G., B. O., F. S. ve F. E.'nin uçağa binmek üzere Dış Hatlar'dan çıkış yapmaları da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.Diğer şüpheli M. A. S.'nin ise gümrük kapısından sonra ikinci arama noktasından geçiyor. Yolculara ait valizlerin yürüyen bantlar vasıtasıyla uçakların bagaj kısmına gönderildiği yerde görülüyor.

Şüpheliler, yaptıkları işlemlerin ardından para dolu valizi hava trafik kontrolörlerinin yardımıyla parayı yurt dışına çıkarıyorlar.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 32 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

İHA
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